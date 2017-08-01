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Cwiṭ seg tedyanin n zik
Tamɣart d teslit-is
Qqaren-d, yella yiwen n uxxam zik-nni, deg-s tamɣart, mmi-s d teslit-is. Tamɣart-nni d teslit-is am umcic d uɣerda neɣ, ugar, am temɣart d teslit…di Tmurt n Leqbayel n zik-nni : a wufan tamezwarut d Lalla, tislit-is d taklit kan. Dɣa ulac d acu ur (d)as-tesbubb temɣart i teslit-is d ihwah, akken kan ad as-yebru mmi-s. Yal tameddit n wass, ad d-tcellef fell-as leɛǧeb, ad as-d-tales i mmi-s ayen tga d wayen ur tgi, ayen d-tenna d wayen ur d-tenni. Argaz n uxxam, mmi-s n temɣart, iɛewweq d acu ara yeg, d acu ara d-yini ? Ad as-yebru i tmeṭṭut-is, akken ad tellez yemma-s ? Ad as-yini i yemma-s “Teccḍeḍ a yemma !”? Yeẓra d acellef i d-tettcellif yemma-s ɣef leɛyal-is, d yihwaw i tebɣa ad as-teḍlu, meɛna seg tama-nniḍen, d yemm-as netta, rnu ahat ulac ccekk yella “leḥmu n wulawen” gar urgaz d tmeṭṭut-is, ulamma s tuffra kan. Acḥal i iɛeddan d ussan, d uḍan, d ayyuren, d … ugur yezga d win kan, ameslay d yiwen kan. Ur neẓri amek iga –ahat icawer Amɣar azemni (?)– armi i d-yufa tifrat i wugur. Ihi yiwen n wass, ass n ssuq, yekker urgaz n uxxam ad isewweq, ssbeḥ zik ɣer tafrara. Mi yekker ad yeffeɣ, tesla-d tyemmat i mmi-s, tenna-yas :
–Anida i tɛewwleḍ akka, a mmi ?
–Ad ruḥeɣ ad sewwqeɣ, a yemma…
– D acu ara d-taɣeḍ, a mmi ?
Yenna-as :
–Ad d-aɣeɣ itbir, a yemma…
–Amek ara as-tsemmiḍ ?
–Ad as-semmiɣ“Neẓra neffer !”
Tekker-d teslit tenna-as :
–Ihi ula d nekki, a ɛezzu, rnu-yi-d wayeḍ …
–I kemmi amek ara tsemmiḍ ? i as-yenna urgaz i tmeṭṭut-s.
Tenna-as:
–Nekki ad as-semmiɣ “Necceḍ nwexxer !”
Tamɣart tesla-d, tefhem, ihi tenna :
–Ula d nekki, a mmi, rnu-yi-d wayeḍ …
–Amek ara as-tsemmiḍ, kemmi a yemma ?....
Tenna-as:
–Nekki, a mmi, ad as-semmiɣ “Rebbi iɛeffu iɣeffer !”
Kamal Bouamara