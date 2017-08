Timlilit ɣef usiskel n tmaziɣt

Par DDK | Il ya 10 minutes | 1 lecture(s)

Yeqwa wawal iseggasen-agi ineggura ɣef usekkil swayes ara tettwaru tutlayt n tmaziɣit. Imi yal wa d anwa asekkil i yesmenyif ɣef wayeḍ, wa yebɣa win n tlatinit, wa yebɣa win n tifinaɣ, wayeḍ d win n taɛrabt. I lmed n wannect-agi, Tiddukkla tadelsant n tmaziɣt Lbacir Amellaḥ n Ichekaben yetabaɛen ɣer tɣiwant n Feraoun, deg lwilaya n Bgayet, thegga-d yiwet n temlilit meqqren ɣef teɣzi n ukuẓ n wussan, i lmed n usqerdec n temsalt n usiskel n tutlayt n tyemmat. Am wakken daɣen i ttekkin yimsuddsen-nniḍen, deg usuddes n ttiɛad-agi adelsan, yecban: Asqamu aɣerfan aɣiwan n Feraoun, Asqamu aɣerfan n lwilaya n Bgayet, Asqamu unnig n timuzɣa, tanmehla n yidles n Bgayet akked tenmehla n yilmeẓyen d waddal n Bgayet...atg. Tebda s wudem unṣib temlilit-agi, ass-nni n larebɛa 23 deg waggur n ɣuct 2017, gan-tt d tajmilt i rebɛa n yiwudam yettwassen s umennuɣ-nsen ɣef tmaziɣt, wigi d Mulud At Mɛemmer, Lahcene Bahbouh, Hacène Sahki, akked Hocine Cherad. Llan-d deg-s yisaragen d yiskasiyen ɣef usekkil i wulmen ass-agi i tira n tmaziɣt, i d-xedmen yiselmaden d yisnalsiyen akked yimeɣnasen n tmaziɣt. Am wakken daɣen i d-llan yiskawan (les ateliers), isaragen iwezzlanen s ṣṣenf (table ronde), akked tmeɣra n ccna ɣer taggara. Ma d ahil yettwaxdamen ɣef teɣzi n rebɛa wussan, yella-d akka: deg wass-nni n larebɛa 23 ɣuct 2017, i d-yellan d ass amenzu n temlilit-agi, yella-d deg-s usṭerḥeb s yinebgawen d yimettekkiyen lehwi n 9h30 n ssbaḥ. Ma seg 14h00 alamma d 18h30, yella-d usarag d uskasi amezwaru sɣur Mass Sahki Hacène, d asnilsi d ameɣnas n tmaziɣt, tella-d s usentel: “Amagrad amaziɣ”. Ma seg 19h30 n yiḍ alamma yezgen yiḍ, yella-d usarag n umaru d umnadi d usnilsi Remdan Achab, yewwi usantel-agi: “Amezruy n tira n tmaziɣt s usekkil n tlatinit”, imeslay-d s telqey ɣef wamek i yebda usiskel s tlatinit i swayes yettaru ugdud amaziɣ yellan deg ugafa n tmurt n Lezzayer, d wanda yessaweḍ ass-a. Ma i wass-nni n lexmis 24 ɣuct 2017, i d-yellan d ass wis sin n temlilit-agi, seg 09h30 alamma d 11h30 llan-d yisekwan n tira n tmaziɣt. Ma seg 14h30 alamma yezgen yiḍ, llan-d sin n yisaragen-nniḍen. Amezwaru yella-d sɣur Mass Mohamed Hassani s usentel: “Acu yezwer ad aɣ-d-yawi udlis tirawalt d tjerrumt n tmaziɣt n Lahsene Bahbouh”. Ma d asarag wis sin yella-d sɣur Hocine Cherad, yettuneḥsaben d ameɣnas n tmaziɣt, yewwi asentel-agi: “Anwa agemmay alatini i iwulmen i tira tamirant, tussnant n tutlayt n tmaziɣt yeddan d lqern wis 21”. Ass-nni n sem 25 ɣuct 2017, i d-yellan d ass uqbel aneggaru n temlilit-agi, yella-d deg-s usenɛet d tɣuri n wayen xedmen wid i ttekkin deg yisikawan-nni n wass-nni wis sin. Am wakken daɣen i d-yella usarag ameẓyan deg tmeddit n wass, ijemɛed aṭas n yiwudam ɣer yiwet n ṭṭabla, wigi d: Mustapha Tidjet, Arezki Farad, Rachid Adjouat, akked Bachir Benanissa. Meslayen-d ɣef usentel-agi: “Asiskel n tutlayt tamaziɣt, gar usekkil n Tifinaɣ, d win Tlatinit, akked win n Taɛrabt”. Ma deg wass-nni n ssebt 26 ɣuct 2017, i d-yellan d ass aneggaru ideg tessuli temlilit-agi, tella-d deg-s tmeɣra n ccna meqqren i fyada n yimezdaɣ n taddart n Ikhekaben akked wid yerzan ɣer dinna i lmend n temlilit-a.

Ghani Amazigh