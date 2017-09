Ad d-yili uselmed n tmaziɣt deg 37 n lwilayat

Par DDK | Il ya 1 heure | 71 lecture(s)

Ass n larebɛa, 6 deg cutember 2017, ara d-tili tuɣalin ɣer uɣerbaz i wugar n 9 n yimilyan n yinelmaden.

Deg useggas-agi aɣurbiz, ad d-yernu wazal n 270 000 n yinelmaden imaynuten ɣer uɣerbaz azzayri i tikkelt tamezwarut, ɣef wakken i d-tenna tneɣlaft n yisegmi aɣelnaw deg yiwen usarag i tga akked yinemhalen n uḥric-agi n leqraya, deg ussan iɛeddan. Deg yiwellihen i d-tefkan Massa Benghebrit i yimḍebbren n uɣebaz, ad naf aweṣṣi d usuter seg yiɛeggalen n yal tama teɛna temsalt-agi n uɣerbaz i wakken ad ttekkin deg usnerni n tɣara n uselmed deg uɣerbaz azzayri, i wakken, diɣ, ad ssiwḍen ɣer yiswiyen n tneflit idummen 2015-2030 anda tekka tmurt n Lezzayer. Seg tama-nniḍen, tesmekta-d tneɣlaft d akken yella-d usileɣ i yiselmaden imaynut deg ussan yezrin, am wakken ad d-tili yiwet n tɣerɣert n usileɣ, s ttawil n Internet, i yinemhalen ara tt-yeṭṭafaren ɣef teɣzi n useggas. Seg tama n ttawilat n uselmed, ad d-ilin 30 n yidlisen akked 6 n zzmamat n yiluɣma ijdiden i uswir wis sin n uɣerbaz amenzu (aseggas wis3 d wis 4) akked uɣerbaz alemmas (aseggas wis 2 d wis 3). « Ad d-ilin 30 n yidlisen akked 6 n zzmamat n yiluɣma imaynuten deg uɣerbaz. Ad ɛnun inelmaden n useggas wis 3 d wis 4 n uɣerbaz amenzu akked yinelmaden n useggas wis 2 d wis 3 n uɣerbaz alemmas. Idlisen-agi, ttwaheggan-d u ad ilin di ttiɛad. Am wwaken zemren ad ten-id-aɣen berra n uɣerbaz imi ad d-tili rreḥba n udlis deg yal lwilaya seg 7 ar 12 deg cutember 2017 ». i d-tenna Massa Benghebrit deg usarag-is. Ɣef wakken i d-tenna, aseggas-agi ur yettili ara uɛeṭṭel deg usewjed n yidlisen-agi imi i d-yella uḥebber i temsalt acḥal-aya. S umata, azal n 65 n yimelyan n yidlisen ara yettwaferqen deg yiɣerbazen izzayriyen. Deg temlilit-agi n uheggi i tuɣalin ɣer uɣerbaz, tesseḥres temḍebber tamezwarut ɣef tilin n yiseččiyen deg yal aɣerbaz u ad mudden 3 000DA i yinelmaden ixussen deg lawan mačč alamma ifun lḥal. Ur yelli kra n umaynut ara d-yilin deg talɣa n yikayaden aseggas-agi aɣurbiz, ɣef wakken i twala Massa Benghebrit. « Ur tettbeddil ara telɣa n yikayaden aseggas-a, ad teqqim akken tella am useggas yezrin » , i d-tenna tneɣlaft n yisegmi aɣelnaw. Ma ɣef uselmed n tmaziɣt, tenna-d d akken ad yaweḍ uselmed-is ɣer 37 n lwilayat aseggas-agi mebɛed mi yella deg 11 n lwilayat kan ilindi. Seg tama n umḍan n yiselmaden n tmaziɣt i ilaqen deg lwilayat-agi, twala Massa Benghebrit d akken yella umḍan iwulmen i wakken ad qablen aselmed n tanga-agi. Ma ɣef yiselmaden ixeddmen s leɛqed, tenna-d ad d-yili ɣef leḥsab n wayen ara yeḥiǧ uɣerbaz, u iselmaden-agi, ad ten-id-fernen gar wid yesɛeddan timsizzelt i yellan akka tura deg umuɣ-nni n leɛḍil. Amḍan n yinelmaden deg yiwet n tneɣrit anda yettaweḍ tikwal alamma d 50 d ugur ameqqran ara iqabel uɣerbaz aseggas-agi imi aṭas n yinelmaden ara ikecmen i tikkelt tamezwarut. Ɣef wakken i d-qqaren yimussnawen, ur ilaq ara ad ilin ugar n 15 n yinelmaden deg yiwet n tneɣrit.

