Ad tebdu Rreḥba n udlis n ugrud ass n 7 cutember

Lexmis-agi sdat-nneɣ, ɣef 14h00 n tmeddit ara tebdu s wudem unṣib tezrigt tis snat n rreḥba n udlis i lmend n warrac imcṭaḥ deg uxxam n yidles Lmulud At Mɛemmer n Tizi Uzzu. Tazrigt n useggas-agi, fkan-as asentel: “Agrud d aɣerman n uzekka”. D leqdic i d-thegga Tenmehla n yidles n Tizi Uzzu akked wulmisen n yidles, yecban: Axxam n yidles Lmulud At Mɛemmer d win n Krim Belqasem n Azazga, Axxam n umezgun amniḍan n lwilaya, akked temkerḍit tagejdant n tɣuri taɣerfant s uttekki n Tenmehla n usegmi aɣelnaw, ddiwan aɣelnaw n usizreg aɣurbiz (ONPS), Amussu addukklan n lwilaya n Tizi Uzzu. D tazrigt ara yeddun ɣef teɣzi n ddurt, imi ad telli tiwwura-as ass n lexmis 07 deg waggur cutenber ad tekfu ass n ttlata 12 deg waggur-agi ideg nella. Ad d-tili rreḥba-agi deg 5 n yimukan n yidles d tmussni deg wakal n lwilaya n Tizi Uzzu yecban: Axxam n yidles Mulud Mɛemmeri d Tneḍfart-is n Azazga, Tamkerḍit tagejdant n tɣuri taɣerfant, Axxam n umezgun amniḍan Kateb Yacine, Tazeqqa n ssinima. Am wakken ara d-ilin yirmad deg ṣbiṭer Mohamed Nedir akked Wulmis n yigerdan yenxeṣṣen n Boukhalfa. Yettwahegga-d yiwen wahil d amerkanti, ideg ara d-tili rrehba n yidlisen (timsikniyin sɣur ugar n 20 n yixxamen n tezrigin n yidlisen, d yisenza s yibuddan sɣur waṭas n yimura, ladɣa wid yettarun i warrac), ama deg uxxam n yidles ama deg tneḍfart-is n Azazga neɣ deg temkerḍit tagejdant n tɣuri taɣerfant, seg 09h00 n ssbaḥ alamma d 16h00 n tmeddit ɣef teɣzi n setta wussan, d usenɛet n yimuhal n yiskiwen n wulmisen-agi. Am wakken ara d-tili tullsa n 4 n tmucuha deg tzeqqa-nni yellan deg uxxam n yidles, yettwassnen s yisem “Axxam-nneɣ”, sɣur tiddukkla tadelsant “Ixulaf n Ǧerǧer” n lwilaya n Tizi Uzzu. Ad ilin diɣen waṭas n yisikwan (urraren isegmiyen, asuneɣ, timucuha d teḥkayin, tira, taɣuri...atg.) deg temkerḍt-agi tamaynut akked temkerḍit taqburt n uxxam n yidles. Ma deg tzeqqa n ssinima ad yili ass n 10 deg cutenber, ɣef 10h00 n ssbaḥ deg tzeqqa tameẓyant n umezgun, usenɛet n yiwen usaru i lmend n warrac imecṭaḥ, ma deg uxxam n umezgun Kateb Yacine, ad d-tili turart tceqquft n umezgun “Ccna n Leḍyur”, i yexdem netta s timmad-is. Am wakken diɣen ara d-yili usenzi n yidlisen iɣurbizen, yerzan aɣerbaz amezwaru, aɣerbaz alemmas akked tesnawit, sɣur Ddiwan aɣelnaw n usizreg aɣurbiz (ONPS), mebla ma nettu timsizzelt yettwaheggan i warrac, tewwi asentel-agi: “Mi ara yuɣalen wafrasen d amahil n tẓuri”. Ad d-tili diɣ temsikent tuzzigt. Ad d-tili daɣen, ass n letnayen i d-itteddun 11 deg waggur-agi ɣef 09h00 n ssbeḥ, tirza n yinelmaden ɣer sin n yisalayen iɣelnawen “El Moudjahid” akked “El Djaich” yellan deg Lezzayer Tamanaɣt. Am wakken daɣen ara d-tili tɣuri n tmucuha, imseḍsi akked useḥḥar, ass n lhed 10/09/2017 deg yiɣerbazen n taddart n Ath Rahmoun akked Ait Atella, yetabaɛen ɣer tɣiwant Ait Yahia Moussa. Ma d ass letnayen-nniḍen deg yiɣerbazen yellan deg Cheurfa akked El Kalaa, i d-yezgan deg tiɣiwant n Tigzirt. Ma d ass n ttlata 12 deg cutenber, ad ilin yirmad-agi i d-nebder yakan deg uɣerbaz n Bouhinoune, yetabaɛen ɣer tɣiwant n Tizi Uzzu. Ass n 12 seg waggur-a, ɣef 14h00 ad d-tili tmeɣra n taggara deg uxxam n yidles Krim Belqacem n Azazga, ideg ara ttunefken yigerdasen n uttekki i yimekkiyen deg tfaska-agi. Ad yili wahil daɣen i yigerdan, yecban aseḥḥar d yimseḍsi, akked ccna n warrac sɣur Fella Bellali”. Ad salin leqdic-agi s tukcci n warrazen i warrac ara d-yufraren deg temsizzelt-nni, yewwin asentel-a: “Mi ara yuɣalen wafrasen d amahil n tẓuri”.

Adaoun Abdelghani