Ixus leqdic adelsan deg unnar

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

Kra n wayyuren kan segmi i d-tennulfa Tdukkla tinmetti tadelsant "Asirem n Krun" deg taddart n Ayt Tɛisiwt, taɣiwant n Ayt Smaɛel, iban-d yenqes ayendin uḥerrek-ines armi qrib tɣab tettwattu. Ulamma tidukkla-a, tella d asirem n waṭas n yimdanen deg temnaḍt mi d-tewwi ttesriḥ, akken xersum ad d-tessider armuden n yal aḥric, imi ulac-iten akk iseggasen-a ineggura, a-t-an tura teḍra-as am lbaz i yugin ad yefferfer ɣas ur as-ttwagezmen wafriwen. « Ur ẓriɣ ara acu ara d-iniɣ ɣef tegnit-a i d-iḍerrun di tdukkla. Nekni ur nebɣi aya. Maca ttwaliɣ yella gar-aneɣ yir leḥsab ɣef win ara yekkren d win ara yeqqimen ». D awal n yiwen seg yiɛeggalen n tdukkla-a. Iban-d ihi yella uqamer d yir aɛaned daxel n tdukkla i yellan gar yifassen n yilemẓiyen yerna. Netta lecɣal n tdukkla am twizi, yal yiwen ad yeg ayen iwumi yezmer war ma iwala aɛeggal-nniḍen ma ixeddem tura kra neɣ uhu. Seg tama-nniḍen, yewweḍ-aɣ-d yisalli seg teɣbalut i iqerben i tdukkla-a, am wakken kra n yiɛeggalen feclen yakan ur bdin. Imi dɣa yelha ad d-nesmekti d akken llan yimezdaɣ n taddart-a, ssarmen s tidet lemmer i d-yella uɣawas n tigawt ara yettusmersen deg wannar. Ladɣa wid yeffuden ttiɛadat idelsanen i ixussen ayendin deg tama-nni. Wanag, ma nekkes kan tadwilt n usizdeg n taddart, asfuggel n tefsut n Yimaziɣen d tejmilt i umerḥum Dda Lḥamid n Ayt Icemciwen, ur iqenneɛ ara yakk wahil n tdukkla-a tilemẓit. Ad d-yeqqim usteqsi ma yella d tallelt dɣa i ixussen?

M. K.