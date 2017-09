Tadyant ibuhalen

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

Tella yiwet n teqcict γur-s izimer. Tettawi-t yid-s. Yiwen wass tṛuḥ γer tala a d-tagem. Tewwi izimer-nni yid-s. Armi tewweḍ ar tala, teqqim ad teččaṛ aman. Taswiɛt terḍa-d. Teqqim ar tettḥellil deg izimer-nni. Tenna yas: “γur k ad teḥkuḍ i uxxam nneγ !” Izimer-nni ittaḍsa, nettat tettḥellil deg-s, teqqaṛ as :”ttxil-k, ur qqaṛ ara i baba; ad ak-fkeγ tazlegt. “Netta akk-nni ittaḍsa. Nettat ar as-teqqaṛ:”ttxil-k, susem! Ɣur-k ad teḥkuḍ ! Ad ak-fkeγ amendil. » Armi i as-tessels akk iselsa-ines, teqqim nettat ala deg yiwet tqenduṛt. Netta akk-nni irennu ittaḍsa. Ar tettru. Tṛuḥ-d. Armi tewweḍ s axxam, tenna-as yemma-s :”a yelli, acu i kem-yuγen imi tettruḍ ?” –Tenna-as:”A yemma, ṛuḥeγ ɣer tala ad d-agmeγ ; qqimeγ ad ččaṛeγ tayeṭiṭ. Iḥcem-iyi Ṛebbi ! Erḍiγ-d sdat izimer! Tura innaiyi: Ad iniγ… -Tura, aqli seg imir-nni, d nekk ttḥellileγ deg-s akken ad issusem. Netta yugi. A-t-an fkiγ-as akk iselsa-inu. Akk-nni yugi ad isusem.” Tekker-d yemma-s diγen. Tebda diγen tettḥellil deg izimer-nni, teqqaṛ as :”susem, a mmi ! A ak-ihdu Ṛebbi, ur qqaṛ i yiwen ! Taqcict, tameγbunt, iḥcem-itt Ṛebbi. Tura a-tt-an tugad ad isel baba-s.” Izimer-nni akk-nni ittaḍsa. Tekker-d yemma-s n teqcict-nni, tefka-as i izimer-nni axelxal, tɛelleq-as-t deg uḍar-is. Terna-as timelḥaft, tessels-as-tt. Terna-as ibzimen. Terna-as aggus, tebges-as. Izimer-nni imir i yerna kra ittaḍsa. Taswiɛt akka, ikcem-d baba-s n teqcict-nni diγen. Yufa-tent la ttḥellilent deg yizimer-nni; netta yugi ad isusem. Inna-asent urgaz nni: “Acu i kent-yuγen imi akka la tettrumt, tettḥellilemt deg yizimer agi ?” –Tenna-as tmeṭṭut is: “Ay argaz, d taqcict iḥcem-itt Ṛebbi ! Terḍa-d sdat izimer ! Tura, la yeqqaṛ izimer: “Ad iniγ… -Tura, nugad ad isel gma-s n teqcict. Nettat, a-tt-an tessetḥa. “Ikker-d diγen baba-s n teqcict-nni, inna-as i yizimer-nni: “ad ak-ihdu Ṛebbi, susem! Ur ttini ara! Ad ak-fkeγ abernus.” Izimer-nni irennu akk-nni ittaḍsa ! Issels-as urgaz-nni abeṛnus i yizimer-nni. Izimer irennu ittaḍsa akken, yugi ad issusem. Irna-as urgaz-nni abernus-nniḍen. Kra i as-sslusun i tγawsiwin, netta imir-nni irennu ittaḍsa. I kraḍ(3) yid-sen, am teqcict nni, am yemma-s, am baba-s, i kraḍ ala ttḥellilen deg-s; netta, irennu ittaḍsa! Ameγbun, ittaḍsa, ibγa ad yečč neγ ibγa ad isew. Nutni γilen iqqaṛ-asen:”Ad iniγ i medden taqcict terḍa-d!”…

tettkemmil