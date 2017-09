Yettwafren-d Sadmi d aselway amaynut n JSK

Par DDK | Il ya 31 minutes | 19 lecture(s)

Akka i d-yettwafren, s wudem unṣib, Ablehamid Sadmi, ass-nni n lexmis 7 deg cutember 2017, d aselway n terbaɛt n yilmeẓyen n leqbayel.

Deg tejmaɛt tamagnut i xedmen yiɛeggalen n tesqamut n tedbelt n umcawer, ass-nni n lexmis 7 deg cutember ɣef 14h, fernen-d amyurar aqdim n Jumbo-Jet, Sadmi, i wakken ad yili d aselway ɣef tesqamut n yimḍebbren ara yilin deg tselwayt n terbaɛt n Les Canaris. Ihi, akka i teṭṭef deg wawal-is tesqamut n yiɛeggalen n tedbelt n umcawer imi i d-tenna ass-nni n temlilit n 7 ɣuct, anda i d-yella ustixer n Hannachi d aselway n JSK, d akken ad tili temlilit-nniḍen, ass n 7 cutember 2017, i ufran d usbeddi n uselway ajdid n terbaɛt n yilmeẓyen n leqbayel. Imi ala Sadmi i d-ibedden, deg unejmuɛ-a, ɣer tselway n JSK, ihi fernen-t kan yiɛeggalen n tesqamut s wudem unṣib i wakken ad yili d aselway n JSK. Lumur banen-d uqbel tifranin i yeḍran deg temlilit-a. Uqbel ad ldin asenduq n tefranin, ssawlen-as i Sadmi i yellan kan deg leqruba-nni, imi 10’ n ddqayeq kan yelḥeq-d, i wakken ad yeḥder i tulya n tsenqut u ad iwali s timmad-is agemmuḍ. S wakka i yettwafren Sadmi Abdelhamid i wakken ad yuɣal d aselway n JSK deg umekkan n Hannachi i yettwakksen s terbaɛt-agi, dɣa, i yerran Sadmi ɣef uqerru n terbaɛt n leqbayel. Deg wawal awezzlen i d-yenna uselway amaynut i tɣamsa, ass-nni n 7 deg cutember 2017, iwala d akken « d aḥemmel n terbaɛt n yilmeẓyen n leqbayel i t-id-ideggren ɣer tselwayt. D aseḥbiber ɣef yiniten n JSK i yi-d-yewwin i wakken ad d-uɣaleɣ. Acu kan, JSK teḥwaǧ akk wid i tt-iḥemmlen ». Am wakken yesnemmer iɛeggalen n tedbelt n umcawer i yerran deg-s taflest, yessaram ad yefk udem akked tmuɣli-nniḍen i terbaɛt n JSK. Iḍelli-nni, uqbel tajmaɛt tamagnut-a, yemlal Sadmi akked Francesco Cavallo, yiwen umɛellem aṭenlyani n tkabbanit n yixxamen i yebɣan ad yesnefli deg terbaɛt n JSK , deg Lezzayer tamaneɣt, anda i d-mmeslayen, deg yiwem usarag, ɣef wahil i d-heggan gar-asen i JSK. Gar yisenfaren i d-ihegga Cavallo, s wazal n 35 yimelyan n dollars, ad naf lebni n sbiter ameẓyan, asensu akked ummis n usileɣ. Am wakken i d-yenna, diɣ, : « Ad nefk akk ttawilat ilaqen i terbaɛt n JSK i wakken ad tuɣal ɣer umḍiq i tuklal, yakan. Am wakken ad d-nelhu s lesnaf-nniḍen n waddal mačči kan s ddabex n uḍar ». I usmekti, yella Hannachi ɣef uqerru n terbaɛt n yilmeẓyen n leqbayel JSK, ɣef teɣzi n 24 n yiseggasen, syin yettwakkes s ɣur iɛeggalen n tesqamut n tedbelt n umcawer ass n letnayen 7 deg waggur n ɣuct ɣef lewhi n 14, deg uxxam n JSK. Yekka-d umtawa gar akk iɛeggalen n tedbelt, ula d imeddukkal-is, Azlef d Chioukh, qeblen s shala astexxer-a imi ɣef wakken i d-nnan « Xas ulmma yexdem aṭas i JSK, meɛna yal tadyant tesɛa taggara u Hannachi d lwan kan ad yeǧǧ tarbaɛt n JSK. Acu kan mazal-t ad yeqqim d aselway n yiseɣ n terbaɛt n yilmeẓyen n leqbayel JSK ». Uqbel, ihi, ad d-yili usbeddi n uselway amaynut i JSK, d Malik Azlef d Med Zeghdoud i isedduyen timsal deg uxxam n JSK. Gar iɛeggalen n tedbelt ad naf : Mellal, Azlef, Chioukh, Azouaou, Kana, Bouzit,…atg. Astixer n Hannachi ɣef uqerru n JSK, ur d-tusi ara kan akka, aṭas n temsbaniyin, tikliyin akked ucetki i d-yellan deg temdint n Tizi Uzzu sɣur wid iḥemmlen JSk, anda ssuturen astixer n Hannachi ɣef uqerru n terbaɛt n yilmeẓyen n JSK. Ladɣa imyurar-nni iqdimen, yecban Fergani, Belahcène, Adghigh d wiyaḍ, acu kan ur ssawḍen ara ad t-sbeɛden ɣef umekkan-is. Akken yebɣu yili, yuɣal-d lferḥ ɣer yimferǧen n JSK imi i t-id-sbanen deg yiberdan n temdint n Tizi Uzzu.

Hocine Moula