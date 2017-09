Tameɣra n ccna i uɛiwen n Said Boukhari

Par DDK | Il ya 32 minutes | 22 lecture(s)

Ass n ssebt, 16 deg cutember 2017, ad d-tili tmeɣra n ccna deg uxxam n yidles Mulud Mɛemmri n temdin n Tizi Uzzu i wakken ad d-jemɛen kra n yidrimen s wayes ara ɛiwnen deg udawi ameɣnas ameqqran n tmaziɣt, n tugdut akked yizerfan n umdan, Said Boukhari, i yellan akka tura d amuḍin deg sbiter n Belloua (Sanatorium). Tettwahegga-d tmeɣra sɣur « Tasqamut n yimeddukkal n Said Boukhari » i d-yettwaxelqen kra n wussan kan mebɛed mi yehlek, i wakken ad ilin ɣer yidis-is akked yidis n twacult-is, u ad as-fken afus n tallelt seg yal tama, ama seg tama n tedrimt neɣ wallalen-nniḍen n tdawsa. Said Boukhari i yellan d aselmad uqbel ad yeffeɣ tastaɣt (retraite) akka tura, yesɛa xemsa n warraw-is. Deg ussan-agi kan iɛeddan i as-d-iban waṭṭan n uxenzir (cancer) n uḍiḥan. Ayen i t-yeǧǧan ad yekcem ɣer sbiter anda yettdawi aṭṭan-a. Ɣef wanect-a, diɣ, i tebɣa tesqamut n yimeddukal-is ad d-tejmaɛ tadrimt i as-ilaqen i udawi-ines, ama dagi deg tmurt, neɣ deg berra ma yewwi-as-d lḥal. Imi ula deg Fransa, tella terbaɛt n yimeddukkal-is i d-yettwaxelqen ɣef ddemma n wanect-a. Aṭas n yimdanen i ikecmen ɣer tesqamut-a i wakken ad ɛiwnen ama s tedrimt-nsen neɣ s tezmert-nsen. Akka, dɣa, ara naf ddeqs n yicennayen, n yisertiyen akked yimḍebbren n tkebbaniyin i irezzun ɣer uxxam n tesqamut akked tirza ɣer sbiter i wakken ad d-beggnen ibeddi-nsen ɣer tama n umeɣnas ameqqran Said Boukhari. Nezmer ad d-nebder, Lounis Ait Menguellet, Zedek Mouloud, Mouloud Lounaouci d wiyaḍ. Ula d aneɣlaf n waddal d yilmeẓyen Ould Ali El Hadi, yerza ɣur-s imi d ameddakel-is aqdim : ttwassnen s waṭas deg Umussu adelsan MCB, ladɣa deg useggas 1994/1995 lawan-nni n unuḥbus ɣef uɣerbaz imi llan di sin d imḍebbren deg MCB, xas ma yella yal yiwen seg tama. Am wakken yerza, diɣ, ɣur-s ddurt iɛeddan lwali n Tizi Uzzu, Mohamed Bouderbali, netta tanemhalt n yidles n Tizi Uzzu, Goumeziane akked unemhal n sbiter CHU n Tizi Uzzu, Pr Ziri. Ugar n yisallen ɣef liḥala n Said Boukhari, tzemrem ad ten-tafem deg « Amazday Said Boukhari » deg Facebook i ɣef i d-yella Said Chemakh deg lmendad.

F. E.