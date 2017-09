Tadyant ibuhalen

Par DDK | Il ya 30 minutes | 24 lecture(s)

Taswiɛt yusa-d diγen gma-s n teqcict nni. Netta ur yelli d-abuhal. Ikcem-d ɣzr uxxam, yufa baba-s d yemma-s d ultma-s d izimer akk yid-sen. Iẓra izimer-nni sselsen-as akk iselsa, rennun ttḥellilen deg-s; netta, izimer ameγbun irrennu ittḍa ! Inna-asen uqcic nni: “Acu i ken-yuγen akka imi s tesselsem tiγawsiwin-nwen akk i izimer-a, irna la tettḥellilem deg-s ?” Tenna-as yemma-s: “A mmi, d ultma-k d nettat i iṛuḥen ɣer tala ad d-tagem. Taswiɛt iḥecem-itt Ṛebbi! Terḍa-d sdat izimer-a! Tura aqlaγ deg ussan-a nukni nettḥellil deg-s i wakken ad issusem. Netta yugi. Aqlaγ nefka-as akk iselsa-nneγ. Nessels-as-ten. Netta irennu iqqaṛ: “Ad iniγ i medden….! –Tura, nugad ad slen medden; ad as -qqaṛen: “Yelli-s n winnat terḍa-d deg tala! Ikker-d uqcic-nni, inna-asen: “Ziγ d aymi qqaṛen medden:”Medden kerrzen fell asen; nekni nɛucṛ-iten”! Amek? Izimer, ameγbun, immut seg llaẓ, la ittḍa i wakken ad as d-tefkem ayen ara yečč, kunwi ad as-tesslusum deg izlagen d ixelxalen d ibeṛnyas! Tγilem ad wen-yuγal d-tislit ? Yak winna d izimer, d lmal agugam. Taswiɛt d kunwi-aya tebγam ad tuγalem deg umḍiq-is, neγ netta yif-iken ? Tura, s yixf-iw, ar d ṛuḥeγ ! Ur d zziγ γer da γur-wen alamma ufiγ wid iken-yugaren deg tibuhelt !” Issukel.iṛuḥ. Nutni ur t-ẓrin ara imi issukel. Sseqsan fell-as. Armi ur t-ufin ara, tenna-asen teqcict-nni : « A yemma, uggaγ illa deg tefliwin uγerbal.” –Yemma-s tenna-as: “Uggaγ illa deg ceṭṭiḍen.” Baba-s inna-asent: “Uggaγ illa deg ugudu”. Qqimen la ttnadin. Baba-s ittnadi deg ugudu; yemma-s tettnadi deg yiselsa; taqcict-nni, tettnadi deg tefliwin n uγerbal. Myal yiwen deg-sen yini: “ad t-afeγ da !” Qqimen ttnadin. Aqcic-nni issukel. Armi iwweḍ ɣer yiwet tmurt, yufa kra n medden ṭṭfen ticekkaṛin ssendayen-tent i yiṭij. Win ara yeldin imi n tcekkaṛt, iwwelleh-itt i tafukt. Ar ticki iddeh(yeɛya), iqqen-as aqemmuc i tcekkaṛt-nni, issekcem-itt ɣrr lǧamaɛ, ismir dinna deg waguns n tmesgida; yuγal-d diγen ad irnu, ad iɛemmeṛ diγen tafukt! Inna-asen: “Acu la txeddmem akka, a medden-a?” Nnan as : “la nessekcam tafat ɣer tmesgida-nneγ acku ulac tafat deg-s, ccix ur iffeṛrez ara tira n tṣuṛtin.” Inna uqcic-nni deg ul-is:”Wi, ugaren imawlan-iw, d ibuhalen ugar-nsen! Nekk γileγ rewleγ-d seg yimawlan-iw i wakken ad afeγ kra n wid iḥedqen; taswiɛt aqli ufiγ wid i ten-yugaren deg tibuhelt !” Inna-asen i medden-nni :”Annect ara yi-tefkem ma yella skecmeγ-awen tafat ɣer lǧamaɛ-a-nwen ?” Nnan-as: “A ak-nefk ayen tebγiḍ.” Inna-asen netta: “Fket iyi ayen yura Ṛebbi; ad sekcmeγ tafat ɣer tmesgida-nwen.” Nnan-as :”Yuqem.” Ikker netta, yuli s ufella n tmesgida, yuqem-as tiwwura timecṭuḥin i sqef. Tekcem tafat ɣer lǧamaɛ. Iqqim uxxam n Ṛebbi d tafat. Qqimen medden feṛḥen, fkan-as ayen i as-yura ugellid ameqqṛan...

tettkemmil