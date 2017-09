Timicuha n La Fontaine Sɣur Lounès Amziane

Par DDK | Il ya 30 minutes | 31 lecture(s)

Timucuha n La Fontaine d wagi i d azwel n udlis amaynut n umedyaz d umsuqel Lounes Amziane .Yeffeɣ-d di 23 ɣuct 2017 ɣer tezrigin Art Plume n Tizi Uzzu. D adlis ideg yexdem taserwest (adaptation) i 50 n Les Fables yura umaru afransis Jean de La Fontaine yeddren si 1621 ar 1695. Adlis n 440 n tmucuha n Jean de La Fontaine, ideg i d-yefren 50 n tmucuha-agi, d win i d-yessuffeɣ bab-is ɣef 12 n yiḥricen si 1668 ar 1664. Ula d Jean de La Fontaine, tuget n tenqiṣin i d-yeǧǧa d tasuqilt i yexdem i yiḍrisen i d-yufa deg unnar n tsekla uran-tent Esope akked Phédre.Tiqṣiḍin-a, iga-asent taserwest ɣer tefransist s talɣa n yisefra. Am wakken daɣen i d-yugem seg tmucuha n tmura n usamer d Lhend. Llant diɣen tmucuha i d-yessnulfa La Fontaine s timmad-is. Ula d Lounès Amziane, yedda deg ubrid-is. Si tefransist, yexdem-asent taserwest ɣer teqbaylit s talɣa n usefru. Deg umahil-is, iquder ilugan n tira n tmedyazt taqbaylit, am wakken diɣ yeɛreḍ Lounes Amziane ad yessiweḍ timucuha, ad ddunt d tmetti d yidles aqbayli, amzun d timucha n teqbaylit tineṣliyin. Dayen i d asent-id-yernan deg ccbaḥa s yinaw usrid akked tenfalit i isehlen i tɣuri d ufham . Ula d aɣanib afessas i d asent-imudd, izegged-asent i tmucuha udem amelḥan i sɛant yakan. Ma d iwudam n 50 n tmucuha tuget deg-sen d iɣersiwen, ur gtent ara teḥkayin ideg yella uwudem d amdan. Iɣersiwen ara naf di tmucuha s teqbaylit d wid yettidiren deg ugamma n tmurt n leqbayel; d wid yettilin s waṭṭas deg tmucuha n Leqbayel. Amedya, seg n wanda yella deg tneqiṣt n La Fontaine uɣersiw “LeLoup” di teqṣiṭ s tefransist, amaru yettara deg umkan-is uccen. Dayen ara d-tessebgen tanfalit-agi i yura ɣer taggara n tezwart n kra n yisebtaren i yellan di tazwara n tektabt.Yenna-d deg-s: “ Awi-d kan tamacahut , ad d-tban am wakken s teqbaylit i tella deg laṣel”. Ad d-nesmekti kan d akken, gar 50 n tmucuha i yellan deg udlis-agi, 41 deg-sent ffɣent-d yakan deg yiseggasen yezrin ɣef sin n yiêḥricen di 2012 akked 2013. Tagi d tazrigt iwumi ileqqem umaru, yerna-as tazrawt. Tugna n wudem n tektabt Le Renard et La Cigogne ixdem-itt Kamel Bekhtaoui; ma d Jean de La Fontaine, yellan deg usebtar wis rebɛa tdulli n udlis d tin yexdem Brahim Ait Slimani. D adlis n 160 n yisebtar, yettnuzu deg tnedlisin s wazal n 300 DA.

A.A