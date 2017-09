Tadyant n yibuhalen

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

Iṛuḥ uqcic nni. Armi yewweḍ ɣer yiwet n taddart-nniḍen, tḍal-d yiwet n teqcict seg ṭṭaq, twala-t. Tenna-as teqcict-nni i yemma-s : « A yemma, a-t-an yiwen uqcic ansi d-ikka. Aqcic-nni ad t-aγeγ ; ad d-ǧǧeγ yid-s yiwen uqcic. Aqcic-nni ad yeγli sya seg ṭṭaq-a, ad immet! » Qiment ttrunt am nettat am yemma-s. Aqcic-nni, iwweḍ γer-sent, yaf-itent ttrunt, inna-asent: “Acu kent-yuγen imi akka la tettrumt ?”. Tusa-d yemma-s n teqcict-nni, tenna-as:”A mmi, taqcict-a-inu d nettat i ak-iẓran imi d-tusiḍ i tama ihin akk-in. Tenna-yi: A yemma, aqcic-nni d-yusan seg tama ihin akk-in ad t-aγeγ; ad d-ǧǧeγ yiwen uqcic yid-s. Aqcic-nni ad iγli seg ṭṭaq-a, ad immet! Tura d ayen imi ala nettru akka.” Inna uqcic-nni deg ul-is:”Ti diγen ugarent wid iɛeddan akk!” Inna-asent:” Xas, ad immet! Maca awimt-d idrimen; ad nefk lweɛda fell-as i wakken ad aγ-fken ddeɛwa lxiṛ wid-nni iwumi ad nefk lweɛda; ad iqim uqcic-nneγ, ur ittmmettat ara.” Fkant-as idrimen. Inna-asent:”Tura, aqli ad ṛuḥeγ, ad awḍeγ ɣer yiwet tmurt ɣer yiwen umeddakkel-iw, ad t-ẓreγ amek illa. Imir-nni ad d-zziγ, ad aγeγ taqcict a.” Iwwi idrimen, iṛuḥ. Armi iwweḍ ɣer yiwen umḍiq, yufa sin medden ttnnaγen. Wayeḍ yusa-d , irekb-d taserdunt. Armi d-iwweḍ ɣer sin-nni ittnnaγen, inna-asen:”Acuγer akka tettnnaγem ?” Inna-as yiwen:”Nekkini akk d wa d imeddukkal, nusa-d armi i d-newweḍ ɣer da, nniγ-as nekkini : Limmer agni-a inu, ad t-kerzeγ d-irden, ad ččaṛeγ yis-s axxam. Ikker-d netta, inna-yi: Limmer-inek, nekkini ad d-aγeγ ulli, ad ak-t-kseγ. Nniγ-as nekkini: Amek ! Armi nekk yid-k d imeddukkal, tura tγulḍ iyi! Ad tṛuḥeḍ ad d-taγeḍ ulli, ad yi-tekseḍ irden! Tura , γef anect-a i nennuγ.” Ikker-d bab tserdunt-nni. Iṭṭef ajenwi, iwwet taserdunt-nni-ines s aɛebbuḍ, inγel-d ijeγdan-is, inγa-tt. Inna-as i winna akken-nni i as-innan: Ad d-aγeγ ulli, ad ak-kseɣ irden i umedakel is:”Ad d-isseγli Ṛebbi ijeγdan-iw am wid n tserdunt ihin! Ar d keč i iḍelmen!” Inna-asen uqcic-nni, gma-s n teqcict nni i d-irḍan sdat izimer: “Amek ! Kunwi tleḥḥum deg ubrid d-imeddukkal. Yiwen inna: Ad kerzeγ irden. Wayeḍ inna: Ad aγeγ ulli, ad sent-bruγ deg yirden-a. Tennuγem γef ulac! Wis kraḍ(3) inγa taserdunt-is γef ulac i wakken kan ad iggal yis-s” Tura nekkini rewleγ-d γef kra n yibuhalen ; γileγ ad afeγ wid iḥedqen acemma. Taswiɛt, aqli, deg wass-nni deg i d-fγeγ γef wid-nni i d-rewleγ, nekkini ttafeγ-d akka wid i ten-yugaren deg tibuhelt! Tafakit-is, d kunwi immenγen γef ulac. Tura, nekkini yif-it ad uγaleγ ɣer yimawlan iw.” Wid-nni iǧǧa-ten dinna, netta yuγal ɣer tmurt-is…

