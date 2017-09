Ad tili gar 25 tuber alamma d 5 deg Unbir

Par DDK | Il ya 46 minutes | 42 lecture(s)

Seg tura i yebda uheggi i tezrigt tis 22 n rreḥba tagraɣlant n udlis n tmurt n Lezzayer, yettwassnen s yisem n SILA, ara d-yilin seg 25 deg waggur i d-iteddun, ad temdel tiwwura-s ass n lḥed 05 deg waggur n Unbir. Ma d tikkelt-agi, fernen yimsuddsen n rreḥba-agi tamurt n Tefriqt n Wadda (Afrique du Sud), i wakken ad tili d tinebgit n lḥerma. Ara d-yawin yid-s ayen din n yixxamen n tezrigtin n yidlisen, isaragen asenzi s ubeddu n ddeqs n yimura n tmurt-a. Tazrigt n useggas-agi, yetturaǧǧu deg-s uttekki n 520 n tezrigin ara d-yerzun seg wazal n 50 n tmura tibarraniyin, ama seg Tefriqt, neɣ seg Asiya, neɣ deg Lurup, Akka i d-yenna ddurt iɛeddan Mass M. Messaoudi, i yellan ɣef uqerruy n rreḥba-agi. Am wakken ara d-ilint temsikniyin n yidlisen n yigerdan ama d wid i icudden ɣer leqraya ama d idlisen iɣurbizen, akked tenmehla n usegmi aɣelnaw, ama d wid-nniḍen akked tezrigin n yidlisen deg umḍiq iwumi ssawalen “Aheggar”. Am wakken diɣen ara d-ilin leqdicat idelsanen sɣur Usqamu unnig n timuzɣa (HCA), seg 3 alamma d 5 deg Unbir 2017, i lmend n tesmiḍant (100 n yiseggasen) ɣef tlalit Lmulud At Mɛemmer (1917-2017). Aseggas-agi yesseḥres aṭas Mass M. Messaoudi ɣef yimsezrigen i wakken ad fernen idlisen ara d-awin yid-sen, yerna ilaq ad ilin deg umkan deg lwaqt ilaqen, imi deg tezrigt n useggas iɛeddan azal n 25 n tezrigin i wumi uggin ad ad uɣalent aseggas-agi, imi ur qqudrent ara leqwanen igensayen n rreḥba-agi n SILA. Am wakken i d-iwekked daɣen belli ad yili uttekki n 97 n tezrigin n tmurt n Maṣer deg tezrigt n useggas-a. Ass aneggaru n rreḥba-a, ad d-yili ass n 05 unbir mačči am yiseggasen iɛeddan, imi tettemdal tiwwura ass n 04 unbir n yal aseggas.

Amazigh Ghani