Tella-d deg uxxam n yidles Lmulud At Mɛemmer

Imuhal n tẓuri i xeddmen yimeḥbas deg yiɣsuren n uɛiwed n ttrebga i lfayda n yileẓyen i ikecmen ɣer leḥbus n lwiyaat-agi Tizi Uzzu, El Harrache, Annaba, Bouira akked Béjaïa, seknen-d lecɣal i xeddmen daxel n yisɣuren-agi.

Tella-d temsikent-agi deg uxxam n yidles Lmulud At Mɛemmer n temdint n Tizi Uzzu, ɣef teɣzi n kraḍ n wussan, imi tebda s wudem unṣib ass-nni n ttlata 18 deg waggur n cutember 2017, tekfa ass-nni n lexmis 20 deg waggur-agi ideg nella. Ayen i d-yufraren deg temsikent-agi, d imuhal n rrqem n nnḥas akked laliminyum, tifelwiyin n teklut n waṭas n yiwudam n yidles akked tegrawla, yecban Lmulud At Mɛemmer, Lwennas Maɛtub, Mufdi Zakariya, Krim Belqasem...atg. Akked waṭas n temmsikniyin-nniḍen d leqdicat-nniḍen idelsanen i d-yellan deg ttiɛad. Yenna-d Mass Mohamed Lazizi, s yisem-is imḍebber amezwaru ɣef teɣdemt: “ Nexdem timsikent-agi tamezwarut i wakken ad d-nesken axeddim igerrzen n yimeḥbas-agi, i wakken ad ẓren medden acu xeddmen yilmeẓyen-agi deg yisɣuren n uɛiwed n ttrebga. Tis snat nettheggi-ten i wakken mi ara d-fɣen seg yisekrafen (leḥbus), ad asen-yishil unekcum deg tmetti taɣurimt i tikkelt-nniḍen, am wakken daɣen ara asen-nefk lḥirfa swayes zemren ad idiren yis-s ɣer sdat, mi ara ten-terr tewwurt n yisɣuren-agi ɣer berra”.

