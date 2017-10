Timlilit taseklant n Mass Hachi Slimane

Par DDK | Il ya 1 heure | 61 lecture(s)

Ass-nni n lexmis yezrin, 28 deg waggur n cutember 2017 ɣef 15h30 n tmeddit, tella-d temlilit taseklant tis rrebɛa sɣur Mass Hachi Slimane deg Temkerḍit tagejdant n tɣuri taɣerfant n lwilaya n Tizi Uzzu. D timlilit yeddan ɣef teɣzi n snat sswayaɛ, yemselay-d umaru d umnadi ameqqran Mass Hachi ɣef tudert d yimuhal akked umecwar n uzamul n yidles d tutlayt n tmaziɣt Mulud Mɛemmri. D tanemhalt n yidles n lwilaya n Tizi Uzzu Massa Goumiziane Nabila i d-yellan ɣef lmendad n temlilit-agi taseklant, d nettat i d-yefkan awal n tazwara, syin akin tefka-as awal i Massa Sebki s yisem-is d timḍebbert n usizreg n tesɣunt “Livers”, nettat s timmad-is texdem-d agzul i yimuhal d tudert n uselmad d umnadi Hachi. Sakin tefka-as aṣawaḍ i bab n usarag i d-yennan: “Mi ara yettmeslay Lmulud At Mɛemmer nekkni nettsusum, mi ara nettmeslay nekkni fell-as tɣeli-d tsusmi” I kemmel yenna-d daɣen: “Mačči d asmekti kan n tesmiḍent-is (1917-2017) i wumi ara nefk azal, imi argaz yecban netta, ilaq ad yili leqdic fell-as ɣef teɣzi n useggas alamma d lebda”. Yelḥa deg wawal-is ɣef tudert n Lmulud At Mɛemmer, dɣa yefka-d tanagit-is fell-as, d ayen i t-yeǧǧan ad d-yini: “Netta ur yettugad ara yiwen, imi tuɣ-it yakan inǧer abrid ara yawi dɣa yedda kan deg-s, ulamma aṭas n wuguren i d-imuger, maca ur yeqḍiɛ ara asirem, ur yessers ara leslah. Yak d netta i yeqqaren «Win yettruẓun asalu iteddu akken yufa, mačči akken yebɣa»”. Deg uḥric wis sin n usarag-agi, yewwi-d awal deg-s ɣef umezruy n tmurt seg 1871 i beddlen udem n umezruy n tmurt n Lezzayer. Imeslay-d daɣen ɣef tedyanin i iɛeddan ɣef tmurt ladɣa tid yesɛan assaɣ d tudert n Mulud Mɛemmri d ayen i d-yessban deg tira, dɣa yenna-d fell-as: “ Azamul-agi n tmussni d tɣerma tamaziɣt, ulamma ilul deg lqern wis 20, maca yedder lqern wis 19, imi i inuda fell-as aṭas dɣa ad tǧeɛleḍ imir i d-ilul”. Yewwi-d diɣ awal ɣef tira-s deg tɣamsa, imi yella yettaru s yisem n “Bouakaz” seg useggas n 1952 alarmi d aseggas n 1956. Yesseḥres daɣen i wakken tabrat-nni yura Mulud Mɛemmri iwumi isemma “tabrat i yiwen n Uṛumi” i d-yeffɣen deg yiwet n tesɣut tafransist ad d-teffeɣ seg tatut. Imi tettuneḥsab seg yiḍrisen igejdanen n tegrawla tazzayrit n 1954-1962. Imeslay-d daɣen ɣef temsirt tamezwrut n tjerrumt n tmaziɣt yexdem deg tesdawit n Lezzayer mebaɛd 1962, d umennuɣ-is ɣef tgemmi d yidles amaziɣ s umata. Syin, ijbed-d awal ɣef udlis-nni n “ L’Ahellil n Guraya”, dɣa yenna-d: “Lukan mačči d netta i d-yuran fell-as, ulac win ara yeẓren ass-a belli yella yettwaxdam yal aseggas”. Aṭas n tenfaliyin i icebḥen i d-yefka fell-as deg umeslay-is yenna: “Yettuneḥsab d amdan yesɛan rrebɛa n teṭṭucin, snat yettwali yis-sent ɣer sdat, snat-nniḍen yettmuqqel yis-sent ɣer deffir”, yettwali-t belli yeɛreḍ ad yexleq amdan ajdid, i ilaqen ad yagem seg uqdim syin ad yeddu d umaynut. Ɣer taggara, yeɣra-d Mass Hachi kra n yiḍrisen s tefransist deg udlis-nni “Mouloud Mammeri, Ecrits et Paroles” i tura yelli-s n Mulud Mɛemmi d yiwen n umnadi-nniḍen, gar yiḍrisen-agi i d-yeɣra, tella tebrat-nni iwumi iga isem “Tabrat i yiwen Uṛumi”, syin akin yeɣra-tt-id Mass Graine Arezki, d win i d-yelhan s tsuqilt deg Wulmis aɣelnaw n unadi n uqbel amezruy, tantrupulujit akked umezruy (CNRPAH), imi d netta s timmad-is i as-ixedmen tasuqilt ɣer teqbaylit. Mi yessuli asarag-agi-ines unemhal n CNRPAH Mass Hachi Slimane, iger-d tiɣri i yilmeẓyen ldɣa inelmaden yellan dinna, i wakken ad ɣren idlisen n yimura meqqren yecban Mulud Mɛemmri d wiyaḍ, uqbel ad ɣren ibarraniyen. Ɣer taggara maḍi n temlilit-agi yekfan lewhi n 17h00, yella-d deg-s wazal n 30 n ddqayeq n tririt ɣef yisteqsiyen n wid yellan dinna. Ad d-nesmekti belli Hachi Slimane d amaru n rrebɛa n yidlisen, am wakken daɣen i d-yura ugar n 33 n yimagraden n tɣamsa deg tesɣunin d yiɣmisen n ddunit merra. D aprofisur deg rrebɛa n tesdawiyin snat deg tmurt n Lezzayer, snat-nniḍen deg tmurt n Fransa, seg 2000 ar ass-a ha-t-an d anemhal n unadi deg wulmis CNPRAH n Lezzayer,…atg.

A.A.