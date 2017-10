Tizrigt-is tis snat n ummugar n tgemmi tadelsant tamensayt

Par DDK | Il ya 1 heure | 65 lecture(s)

Tella-d ddurt-agi deffir-nneɣ, tezrigt tis snat n Rreḥba n tgemmi tadelsant tamensayt deg uxxam n yidles Mulud Mɛemmri n Tizi Uzzu, gar 26 ar 29 deg waggur n cutember 2017. Tazrigt n useggas-agi, tella-d s usentel-a: “Ansayen n temsetla d tddukkli, amedya n Tɛacurt”, gan-tt tikkelt-agi d tajmilt i Mass El Hadi Ait Ouares. Yebda ttiɛad-agi adelsan ass-nni n ttlata 26 deg waggur-nni i iɛeddan, ɣef 10h00 n ṣṣbaḥ deg Uxxam n yidles. Yella-d deg-s ucewwiq n lxalat sɣur tiddukkliwin-agi tidelsanin n lwilaya n Tizi Uzzu “Iselqam n Talaɣt”, “Tamguṭ” akked “Yessis n yidurar”. Am wakken i d-yella uskan n wansayen i icudden ɣer Tɛacurt, ama d asewwi i sewwayent tlawin, neɣ d icewwiqen i d-ttawint, d wayen xeddmen s umata deg tmeɣra-agi tadeyyanit, i d-yettilin yal 10 deg waggur n muḥarem n leḥsab n Lhiǧri. Ma ɣef 11h00 n uzal, tella-d tejmilt meqqren i uxewni El Hadi Ait Ouares n Ait Yahia. Syin akin ɣef 14h00, tella-d tegnit n tɣuri n yisefra n ddin iqburen, deg tzeqqa tameẓyant n umezgun n Uxxam n yidles. Ass-nni n larebɛa 27 deg cutember 2017, llan-d ɣef 10h00 deg tzeqqa tameẓyant n umezgun tlata n yisaragen, i d-yewwin awal ɣef Tɛacurt d wayen akk i icudden ɣur-s, am wakken daɣen i yezzi umeslay ɣef tgemmi tadelsant tamensayt. D tlata n yisaragen i d-fkan tlata n yimussnawen d yimnadiyen deg uḥric-agi n tgemmi, wigi d Mass Hamdad Amar seg Zaweya n Wakal Aberkan n Beni Doula, Mass Charief Mohamed Amokrane n Zaweya n Sidi Ali Moussa n Maatkas, akked Massa Galeze Ouiza d tamnadit deg Wulmis aɣelnaw n unadi deg tallit n uqbel amezruy d tin n umezruy (CNRPH). Ma ɣef 13h30 n tmeddit, deg uxxam aqdim yellan deg uxxam n yidles yettwassnen s yisem n Uxxam-nneɣ, tella-d deg-s tulsa n tlata n tmucuha d tɣuri n yisefra d yicewwiqen i yinelmaden n sin n yiɣerbazen imenza ( Takoucht akked Les Frères Hocine) n temdint n Tizi Uzzu, sɣur tiddukkla tadelsant Ixulaf n Ǧerǧer. Deg wass uqbel aneggaru, i d-yellan d ass-nni n lexmis 28 deg waggur n cutember 2017, tella-d temsikent n wallalen iqburen akked yimuhal n tẓuri n zik. Ma deg Temkerḍit tagejdant n tɣuri taɣerfant, tella-d deg-s tmeɣra n taggara n tfaska-agi s temlilit taseklant tis rrebɛa n umnadi d uprufisur Slimane Hachi ɣef 14h00 n uzal deg tzeqqa n yisaragen, ma ɣef 15h00 tella-d tukcci n yigerdasen n uttekki i wid yettekkin deg rreḥba-agi n tgemmi tadelsant tamensayt. Ma deg wass aneggaru, i d-yezgan ass-nni n lǧemɛa 29 deg waggur-agi yezrin, tella-d tirza seg Uxxam n yidles ɣer taddart n Ath Khir yellan deg tɣiwant n Ath Khellili, imi ad sfuglen ansay-agi n Tɛacurt. Ad d-nesmekti kan belli, ɣef teɣzi n tlata wussan-nni imezwura, llant-d waṭas n temsikniyin, yecban: lxedma n usɣar, azeṭṭa, talaɣt, lfeṭṭa, tameẓla (la forge),...atg. Am wakken daɣen i d-llant temsikniyin n yidlisen, sɣur tizrigin n yidlisen, tamkerḍit n Uxxam n yidles Mulud Mɛemmri, Tamkerḍit tagejdant n tɣuri taɣerfant, Ulmis aɣelnaw n unadi deg tallit n uqbel amezruy d tin n umezruy (CNRPH), akked usenzi s ubuddu n udlis n tmedyazt n Mass Mohadi Rabah. Cwiṭ seg tmeddurt n Mass El Hadi Ait Ouares: Ilul ass n 03 yebrir 1970 deg taddart n Ait Yahia, ɣur-s akka tura 13 n yiḍebsiyen n ddker akked tlata n DVD akked 32 n tezlatin yessekles-itent deg tilibizyu n teqbaylit TV4. Seg useggas n 2005, isedday tarbaɛt n lexwant n Ath Yahia, i d-yettawin isefra n lemdiḥ s teqbaylit. Yexdem aṭas n tmeɣriwin deg wuḍan n waggur n Remḍan deg ddeqs n tamiwin deg tmurt n Lezzayer.

Adaoun Abel Ghani