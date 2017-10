Tiɣri i tikkin deg umsizwer n tullisin

Par DDK | Il ya 1 heure | 86 lecture(s)

Am wakken i t-id-nɛeyyen yakan deg yisebtar-a imalasen iɛeddan, tella tettheggi Tdukkla Tadelsant Adrar n Fad i useqleɛ n umsizwer n tullisin ara yilin d tajmilt i umussnaw Lmulud At Mɛemmer. D ayen ara d-yernun i umsizwer n tmedyazt i yebdan deg useggas n 2003. Dɣa, taggara-a n wayyur-a n cutember i d-tberreḥ s tiɣri s wudem unsib i walmend n yakk imura imaziɣen i iran ad kkin s wayen i d-snulfuyen. D asurif-nniḍen deg umennuɣ imegzi d useḥbiber ɣef tutlayt-a iɣef ɣlin acḥal d irgazen. I waya, yessefk kan ɣef yal yiwen ad d-yazen tullist-ines i yuran s walbaɛḍ n tutlayin timaziɣin ɣer tansa-a n tdukkla: Tidukkla Tadelsant Adrar n Fad Cidex N° 03 BP 105 Ayt Smaɛel 06044 Bgayet. Neɣ s ubrid n Internet, ɣer tansa-a taliktrunant: acafdz@yahoo.fr, send 15 deg wayyur n duǧember i d-iteddun. Ilaq ad d-nesmekti d akken tiddi n tullist, yewwi-d ad tili deg wammas n 10 n yisebtar, s talɣa A4, tasefsit Times New Roman, temɣer n yisekkilen 12. Wammag asentel, ad yeqqim d ilelli akken ad izmiren yilemẓiyen ad farsen akk tizemmar-nsen n usnulfu, imi d wa i d iswi n tdukkla. Dɣa, i yiɛeggalen n Tdukkla Tadelsant Adrar n Fad, ilul-d warraz-a ad yessebɣes ilemẓiyen ɣer tira iwennɛen, d usider n usekkil amaziɣ ugar deg tsekla. Gar tewtilin n utekki, ad naf ladɣa amagrad i d-yeqqaren d akken amsizwer yeldi kan i wid yessemden 18 n yiseggasen akken yal yiwen ad yili d amasay ɣef yiḍrisen-is. Am wakken, ilaq ad tettwaru tullist s tira tumrist tamirant. Ma yella d aberreḥ s yigemmaḍ, ad d-yeddakkel akked win n umsizwer n yisefra i lmend n tfaska n meɣres 2018 i d-yettaẓen. I wugar n yisallen,

siwlet ɣer wuṭṭunen-a n tilifun: 05 41 29 41 52 neɣ 07 71 72 16 43.

M. K.