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Bouam Mouhamed Arezki, d amedyaz atrar
«Mazal ttnadiɣ ad snerniɣ aswir n tira-w…»
Ma yella ameqqran yesra i uqader d uqedder, amecṭuḥ yesra i usebɣes. Bouam Mouhamed Arezki d amedyaz ilemẓi i d-ilulen deg tɣiwant n Ssuq n Letnin (Mɛetqa). Hata wayen i d-yerra ɣef yisteqsiyen i as-yettunefken:
Aɣmis n Yimaziɣen: Tenniḍ-d mačči aṭas-aya segmi tefkiḍ azal i tira, acimi?
Bouam Mouhamed Arezki: Di tazwara, ttaruɣ kan i yiman-iw... Lliɣ ttwaliɣ aswir-iw d amecṭuḥ, am d assetḥi i ttsetḥiɣ ad d-sbiyyneɣ ayen ttaruɣ. D aya i yekkin cwiṭ deg tmentilt i yi-yeǧǧan ad qqimeɣ armi d taggara-a akken kecmeɣ ad issineɣ amaḍal-agi n tmedyazt amek iwata.
Amek tufiḍ iman-ik deg umaḍal n yisekkilen?
Ayen i yi-yewwin ɣer tira, d tikli d umennuɣ n teqbaylit. Ciṭ di ccna, ciṭ di leqdic adelsan. Yehwa-yi umaḍal-a aṭas. Umreɣ daɣen mi deg-s i lliɣ, deg-i i yella. Ad as-iniɣ tanemmirt i Tdukkla Tadelsant n taddart Tiɣilt Maḥmud i d-yeslulen deg-i lebɣi akken ad xedmeɣ kra i tamagit s yimru i ufiɣ d allal deg wannar n yifyar.
Tewwiḍ tikkelt iɛeddan arraz amezwaru deg tfaska n tmedyazt i d-thegga Tdukkla Tadelsant Smaɛil Azikiw, amek iga uḥulfu-inek?
Arraz-nni d win i ur rǧiɣ maḍi ad t-awiɣ, acku alammi d aseggas-a i ssneɣ tifaskiwin, yerna ufiɣ-d aṭas n yimedyazen yufraren. Aya yerna-yi-d tabɣest d lebɣi meqqren akken ad kemmleɣ ɣer sdat, imi iswi amezwaru d asnerni n wazal i tira taqbaylit.
Imi aql-ik ɛad d ilemẓi, ahat llan wid i ak-yessebɣasen ad tkemmleḍ abrid i d-tebdiḍ?
Tazwara d At uxxam i d-yellan ɣer tama-w, syin akkin ufiɣ-d tawacult n yimedyazen ara snemmreɣ. D nutni i yi-yesbeɣsen! Ladɣa imi lliɣ d ilemẓi gar-asen. Seg-sen ad d-bedreɣ Dda Mbarek Gamar i yi-d-yefkan afud meqqren.
D acu tessarameḍ ad txedmeḍ s tekci-a-inek n usefru?
Tidet kan ur i yi-iban ar tura. Akken lliɣ akka, mazal ttnadiɣ ad snerniɣ aswir n tira-w. Ahat ad d-swejdeɣ ammud n yisefra, maca mazal ciṭṭuḥ imi lawan-a, teṭṭef-iyi-d leqraya.
Testeqsa-t Kaisa Khalifi