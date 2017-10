D igiman n medden ay iḥedṛen deg tmeɣra n tjujet

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

D igiman n medden ay d-yerzan, ass n ssebt, deg yeɣrem n Yeḥbacen (Kendira, 60 n yikilumitren deg wenẓul n Bgayet) ɣef tmeɣra n tjujet yellan d aseklu-azamul n temnaḍt-a. Llan-d aṭas n yermuden i lmend n tmeɣa-a, gar-asen uraren (am temsizzelt i yigerdan), timsizewrin, ladɣa tid n ussewwi d ussuneɣ, d tzikknin n yifarisen inkerrazen n tmurt, ladɣa iniɣman d yigumma, lɣella n tebḥirin n yigumma n tsemhuyt am waḍil d tbexsisin. Tella-d daɣ tzikkent n yifarisen n tenḍi am yijeqduren yettwaxedmen s wesɣar n ujuj (taẓiwwa, iḍebsiyen d tɣenjayin) d tqecwalin n temnaḍt-a ay yettwassnen. Inerzafen ɛerḍen ifarisen ay d-yersen deg tzikkent-a am wakken ay merrḥen deg wurtan, am wakken ay ttekkan deg yimekli ay d-yellan deg uɣerbaz n yeɣrem-a. Tella-d tedyant-a amzun d tiɣri i yiriri n tmeddurt i tkerrazt, ladɣa imi ay ggten wuguren ay d-ttmagaren wid ay yeskurruzen akal-nsen deg temnaḍt-a imi ay la neqqsen yimezdaɣen n yiɣerman, la d-tettili taɣert yernu ur la d-ttwaxlafen ara yisekla n wurtan. Ula ma llan wid ay la yetteẓẓun isekla imaynuten, maca maci aṭas n yisekla ay la tteẓẓun. Ɣef leḥsab n Ɛemmi Said, yiwen seg yenfarasen yettwassnen deg temnaḍt-a, urtan ǧǧan-ten yimawlan-nsen yernu qqlen am yimudaɣ, dɣa d aya ay yerran lɣella ur terkid ara.