Yettunefk ugerdas n “Doctorat Honoris Causa” i Ayt Mengellat

Taṣebḥit n wass-nni n ttlata 3 deg waggur n tuber 2017, ɣef 09h00 deg tzeqqa tameqqrant n yisaragen n tesdawit Mulud Mɛemmri n Tizi Uzzu, yettunefk-as i unaẓur Lewnis Ayt Mengellat ugerdas n “Doctorat Honoris Causa”.

Tebda tejmilt-agi i d as-yuɣalen ass-nni n ttlata yezrin, s tezlit-nni “Ur d-ǧǧiɣ” n ucennay-agi ameqqran Lewnis Ayt Mengellat, s yiwen ṣṣut ḥninen n yiwet n teqcict meẓẓiyen deg leɛmer, yeqqaren deg tesdawit-agi. Mi d-yekcem unaẓur-agi bu 50 n yiseggasen n ccna ɣer tzeqqa-agi, tebɛent-tt teɣratin ɣezzifen sɣur tlawin akk yellan din. Ikcem-d ɣer tzeqqa-agi akked waṭas n yiwudam, gar-asen: aselway n tesdawit n Tizi Uzzu, lwali n Tizi Uzzu, amaray amatu n Usqamu unnig n timuzɣa, aneɣlaf n yidles. Am wakken daɣen aṭas n yiwudam-nniḍen yecban: tanemhalt n yidles n Tizi Uzzu, aselway n tɣiwant n Tizi Uuzzu M, anemhal n Uxxam n umezgun, anemhal n Temkerḍit tagejdant n tɣuri taɣerfant...atg. Ɣef 09h30, yella-d umeslay s telqay sɣur aṭas yiwudam, d Mass Tessa Ahmed anemhal n tesdawit n Tizi Uzzu, i d-yebdan awal ɣef urgaz-agi ameqqran, syin akkin d amaray amatu n HCA Mass Si L’Hachmi Assad, yenna-d belli uṭṭun wis 15 n tesɣunt “Tamaziɣt tura” ad yili d uṭṭun uzzig i ucennay n teqbaylit Lewnis, ɣef umecwar-is d yimuhal yettwaxdamen fell-as sɣur yisdawanen. Menbeɛd mi gan uṭṭun wis 14 ɣef tesmiḍent n Lmulud At Mɛemmer. Syin ɣer-s d lwali n Tizi Uzzu Mass Mohamed Bouderbali i d-yefkan tanagit-is ɣef unaẓur-agi i yesɛan azgen n lqern deg umecwar n ccna. Am wakken daɣen i d-yewwi awal fell-as uneɣlaf n yidles Mass Azeddine Mihoubi, syin ɣer taggara maḍi d Mass Djelaoui Mohamed, s yisem-is d aselmad i d-tessufeɣ tesdawit n Tizi Uzzu, yewwi-d awal ɣef tezrawin yettwaxdamen deg tsedawiyin n tmurt fell-as. Mi kfan ameslay ɣef ucennay mucaɛen deg tmurt neɣ berra n tmurt, yettunefk-as ugerdas n usebɣes “Docteur Honoris Causa” i lmend n wayen i d-yefka i tezlit i yidles, i tmagit, i teqbaylt d tmurt s umata. D agerdas i d as-yettunefken s yifassen n uneɣlaf n yidles akked unemhal n tesdawit n Tizi Uzzu, ɣef lewhi n 10h30h. Deffir-s kan ddeqs n warrazen-nniḍen i d as-yettunefken, gar-asen yiwet n snitra i yettunefken sɣur tilawin n Imzad deg lwilaya n Ilizi, yewwi-as-t-id umaray amatu n Usqamu n unnig n Timuzɣa. Yiwet n tfelwit n teklut, yexdem unaẓur Ali Debiane, d waṭas n warrazen-nniḍen. Ɣer taggara n tmeɣra-agi, yeɣra-as-d yiwen uqcic yiwen n usefru yura fell-as, wagi d Youcef Benoufella, syin d yiwet n tezlit i cebḥen aṭas sɣur tarbaɛt Ideflawen. Ɣer taggara maḍi yettunefk-as umeslay i netta, ideg yerra tajmilt i wid i d-yellan deffir n leqdic-agi meqqren. D tameɣra i ḥedren waṭas n yimdanen, ama d inaẓuren gar-asen ameddakkel-is Kamel Hemadi, Rabeh Ouferhat..atg. Iselmaden d yisdwanen n tesdawit Mulud Mɛemmri, iɛeggalen n Usqamu aɣerfan n lwilaya (APW), wid n usqamu aɣerfan n waɣlan (APN), d yimdanen-nniḍen. D ayen i yeǧǧan tazeqqa n yisaragen n tesdawit-agi teččur armi d ulamek, ur tettafeḍ ara anida ara tbeddeḍ. Ad d-nesmekti kan belli, agerdas-agi, yennulfa-d i tikkelt tamezwarut deg useggas n 1918, yettunefk-as i umaru d umnadi Mulud At Mɛemmer sɣur tasdawit n “La Sorbonne”. D tikkelt tamezwarut ara yettunefk i unaẓur aqbayli sɣur yiwet n tesdawit seg tesdawiyin n tmurt.

Adaoun Abdelghani