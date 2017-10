Par DDK | Il ya 1 heure | 68 lecture(s)

Kkes aɣilif kra n wayen ḍsan fell-ak wayetma-k d wiyaḍ ad ak-tekkseɣ tura kan, dɣa ma tebɣiḍ ad ak-rreɣ tifeḍ akk igdaḍ yellan deg ddunit merra. Afrux ameɣbun yeldi kan deg warquqen-is, issenhezz kan aqerruy-is, tikkelt d akessar tayeḍ d asawen akken ad as-yerra : Ih ! Teɛzem abrid, afrux-nni azeggaɣ yuɣal d amellal am udfel yerna yettdeggir-d yiwet n tafat tamellalt d taqessḥant yettḍurrun allen n win tt-iwalan. Tenna-as : ‘’Qmec tura allen-ik ad ak-ssiwḍeɣ alamma d imawlan-ik’’. Teɛzem diɣen abrid wis sin, yufa-d iman-is gar yemma-s d wayetma-s. Tazwara ur t-ɛqilen ara, tuɣal yemma-s tḥulfa i tasa-s n tyaziḍt tefrawes-d, tɛeggeḍ seg lferḥ : ‘’Lɛeslama-k ay afrux-iw amecṭuḥ !’’ Temlel-nni n wafriwen-is seg wakken d taqessḥant, tesdderɣel merra atmaten-is yusmen seg-s, ma d yemma-s, teqqim tẓerr acku tḥemmel mmi-s nezzeh, maca seg wass-nni tuɣal teḥzen am wakken yeḥzen netta ussan yezrin. Ula d igdaḍ-nni-nniḍen d arraw-is, ɣaḍen-tt imi uɣalen ur ttwalin ara. Agdiḍ ameɣbun, yeggra-d deg liqliq, yeɛweq d acu ara yexdem. Ixemmem, ixemmem, yuɣal yebren ɣer teẓgi-nni, yessawel i tewkilt-nni n teẓgi. Teffeɣ-d deffir n yiwet n tmadaɣt tameqqrant tenna-as : ‘’D acu i ak-id-yewwin diɣen ? Yenna-as : ‘’Bɣiɣ ad i yi-d-terreḍ tiɣmi-inu tazeggaɣt, terreḍ-d diɣen timeẓriwt i watmaten-iw i tesdderɣel temlel-nni i yi-d-tefkiḍ akken ad d-yezzi lferḥ s ul n yemma. D ayen i as-yenna i texdem mebla ma txemmem, acku teḥṣa s kullec. Dɣa netta yuɣal-d akken yella umayna, d afrux azeggaɣ, ma d atmaten-is uɣalen ttwalin am zik. Seg wass-nni, ifrax-nni merra ččan tamsalt akken i ilaq, gzan tamsirt i asen-yefka ugdiḍ azeggaɣ, fehmen d akken mačči d tiɣmi i yettakken azal, mačči d tiɣmi i d tidet. Akken tebɣuḍ tiliḍ, d amellal, d azeggaɣ, d awraɣ neɣ d aberkan neɣ gar-asen, ala azal n lecɣal-ik i itekkin. Yelha ma ɣur-k ul yeččur d tayri, tayri ara tbeṭṭuḍ ɣef medden merra. Tamacahut lwad lwad mliɣ-tt-id i warraw n lejwad.

Seg tgemmi n teqbaylit