Tettunefk-as-d tkerrust n usaɛef i tɣiwant

Par DDK | Il ya 1 heure | 76 lecture(s)

Seld iseggasen n uraǧu deg unezgum d layas n wayen ara asen-iḍemnen tignatin yelhan n udawi, a-t-an yusa-d umaynut ara yessifsusen am acemma taɛkemt ɣef yimezdaɣ n tɣiwant n Ayt Smaɛel, i yeggugen s wazal n 70 n yikilumiṭren ɣef waɣir n Bgayet. Dɣa, ulamma mi d-leḥqen ussan iɛeddan dduzan n rradyu i tzeqqa n udawi n Tizwal ur tmid tumert, tura mi d-tewweḍ tkerrust n usaɛef snuffsen Wat tɣiwant n Ayt Smaɛel asnuffes n talwit. Isalli-a yessefreḥ akk imezdaɣ n Ayt Smaɛel d tuddar i as-d-yezzin am Ayt Rrif i yettabaɛen deg tedbelt taɣiwant n Tsexriwt. « Yelha, ad d-nini d akken ur d-tusi ara tkerrust-a n usaɛef akka kan, wanag d leqdic n terbaɛt n Usqamu aɣerfan n Ayt Smaɛel i d-yewwin agemmuḍ-is ». I d-yenna uselway n tɣiwant n Ayt Smaɛel Mass Sadeq n Ayt Urbaɛ, send ad d-yessegzi kra n tlufa i yerzan liḥala n udawi deg tzeqqa n Tizwal. « Segmi i d-yella usnadi (laboratoire) n uslaḍ akked tmacint n usɛeddi n rradyu, a-t-an terna-d tkerrust n usaɛef i usiweḍ n yimuḍan-nneɣ. Maca ur imid uqeddic da! Nettraǧu ad yettwaldi ussan-a i d-iteddun uqeddic izerben akken ad ḥulfun yiɣermanen-nneɣ di laman i llan s tidet ». Yewwi-d ad d-nesmekti belli aqeddic izerben (Service d'urgence) d ayen i llan suturen seg waṭas-aya yimezdaɣ deg yimḍebbren n tɣiwant. Imi amkan ideg i d-zgan ur as-tlaq ara kan tmenḍayt ara yettawin amuḍin di lawan ɣer tzeɣwa n udawi d sbiṭarat iqerben, am win n Umrij d Xerraṭa, maca ula d aqeddic-a izerben iḥettem-it-id lḥal. Ayen yakk ttidiren Wat Smaɛel d uguren n udawi deg wakud, ladɣa deg tsemhuyt tasemmaḍt ideg regglen yiberdan, iban-d d afakul uɣdim i waya. Daymi a-en-an akka yimezdaɣ ttɛussun s ccuq tagnit ma ad yettwaldi dayen uqeddic-a tama-nsen deg Tizwal. Ladɣa imi taggara-a ur neccden s waṭas tazeqqa-a seg wakken txus deg ttawil, ḥaca i tukksa n tuɣmas d udawi n tiggest (ljerḥ). « Asmi ara nesɛu aqeddic izerben, imir-nni nezmer ad d-nini nesɛa tazeqqa n udawi deg Tizwal. Wamma tura ḥala nettaf-itt deg tfessasin-nni kan ». D awal n yiwen n umezdaɣ n Ayt Smaɛel.

M. K.