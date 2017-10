Asfuggel n wass amaḍalan n tmerrit

Par DDK | Il ya 1 heure | 69 lecture(s)

Am waṭas n tdukkliwin i yerran ddhen-nsent i ugama d ccbaḥa, thegga-d ddurt-a iɛeddan Tdukkla "Oxy-jeunes" i Uḥraz n tgemmi tadigant tamazrayt n Yiderginen yiwen n ttiɛad n usfuggel i lmend n wass amaḍalan n tmerrit i d-yettuɣalen yal 27 deg wayyur n cutember. Ahil i d-yettwanawlen yella-d dɣa s tallelt n Tdukkla taɣelnawt Asirem Guraya i yennumen si tama-s aḥḍar d urray n wazal i wass am wa yal aseggas. Akken deg wakud, yebda leqdic i d-yellan ass n lǧemɛa tanezzayt s usuddes n yiwet n tirza n uḥewwes ɣef uḍar ɣer taddart tamazrayt tamerrayt n Tiɣremt, i d-yezgan deg Udewwar n Ayt Felkay, taɣiwant n Yiderginen, aɣir n Bgayet. Taɣiwant-a tebɛed ɣef Bgayet s lqidar n 45 n yikilumiṭren. Am wakken i d-iban deg wahil umsizwer n ufrux amaziɣ ifazzen, ideg ɛerḍen ad kkin yimezdaɣ n temnaḍt n Yiderginen am wid iwumi tehwa tekti. Armi ula d arrazen, ad ttunefken ɣer taggara sɣur yimheggiyen i win ikesben afrux igerrzen. Ɣef wawal n yimsuddsen n tigawt-a, gar yiswan n warmud-a (activité) d asḥulfu n medden d yiɣermanen idiganen akken ad ḥsun ugar s lqima n tmerrit d wazal-is inmetti, adelsan, asertan, neɣ daɣen adamsan. Yella-d ttiɛad-a meqqar d tagnit i ubdar n wayen yakk yekkin deg uressi n tmerrit, d usemres n kra n yiswan ara yilin d timerna i tneflit idummen. I usmekti kan, seld asihar-a n udrar, tella daɣen tdukkla "Oxy-jeunes" imalasen yezrin deffir usuddes n yiwet n twizi i ubnaw n tqenṭert deg teẓgi akken ad yeshil umerreḥ ama i yimezdaɣ n temnaḍt-nni neɣ i yinebgawen i d-irezzun seg saɣel.

M. K.