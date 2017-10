Teldi rreḥba n sselɛa s yir ssumat

Par DDK | Il ya 1 heure | 72 lecture(s)

Am yal aseggas, ɣas ulamma deg yiwen n wazemz, teldi ass n 28 deg wayyur n cutember iɛeddan rreḥba n sselɛa deg temnaḍt n Burǧ Mira, taɣiwant n Tsexriwt. Aṭas n yimdanen i niqal ttraǧun ad tettwaldi tsikkent-a, imi aseggas-a tɛeṭṭel cwiṭ. Dɣa ruḥen kra seg-sen armi ɣillen ur tettili ara skud yezri unebdu, tekcem-d tsemhuyt n umwan s waṭas n wussan nettat urɛad teldi. Ma nemmeslay-d ɣef wayen i d-yettrasen deg rreḥba-nni tameqqrant, ilaq ad d-nini d akken qeddac n sselɛat i yellan deg-s, i as-icebbḥen amkan-is. Gar-asen isenfan n yiselsa s yiniten d yiɣaniben yemgaraden, ama d wid n tlawin, irgazen, imeẓyanen d yimɣaren. Akked yiceṭṭiḍen n tduli d wid n ṭṭwanel d yimeɛlaqen. Yuɣ lḥal iceṭṭiḍen n tfekka d widak-nniḍen, yezmer ad yaf yiwen deg tiikkent-nni ama d ireqqaqen n unebdu, neɣ d izuranen n tegrest i d-iteddun. Dduzan n uxxam d wid n tnawalt, am tɣenǧawin d yiḍebsiyen, llan dinna daɣen. War ma nettu ad d-nebder kra n yisenfan n tgella taẓiḍant am tmagrisin. Ula d dduzan n turart yettwaxdem-asen umkan deg rreḥba-nni tawesɛant akken ad ddun di lebɣi n warrac imecṭaḥ i iḥemmlen urar s tɣawsiwin i d-yemmuggen kan i nutni. Dɣa, s umata nezmer ad d-nini taiikkent n Burǧ Mira, teččur d sselɛat yemgaraden. D ayen i yesferḥen lɣaci i tt-yettekcamen. Maca, ma nmuqel ɣer ssumat ad yeldi yiwen imi-s s tsewham, imi kullec yeɣlay armi bezzaf. Amedya taɣawsa i yettnuzun di ssuq 10 neɣ 20 n yidinaren, deg rreḥba-nni azal-is yewweḍ armi d 50 n yidinaren. « Tasikkent n useggas-a lemmer ur teldi axir. Ssumat n sselɛat d ayen ur iqebbel leɛqel. Ula d win yebɣan ad yekcem ilaq ad ixelles 20 n yidinaren. Ihi yif ma nuɣ-d seg tḥuna am teɛwaydit, wala seg rreḥba-a i yugaren tilisa n leɣla ». I d-yenna yiwen seg wid yerzan ɣer tsikkent n Burǧ Mira. Leɣla-agi iɣef yekker wawal, yeǧǧa aṭas n yimdanen, i yellan bɣan ad ruḥen ad d-qḍun, ad bedlen rray-nsen. Ladɣa wid ur nesɛi tadrimt. Wammag inesbaɣuren ur cliɛen deg ssumat-nni skud ur ten-ixus usurdi. Daymi ad tafeḍ tuget seg-sen i ttaɣen war cceḥḥa, i iɛemren daɣen rreḥba-nni ur nban melmi ara teɣleq.

Kaissa Khalifi