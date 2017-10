Tameɣra n ccna i lfayda n Adam

Par DDK | Il ya 24 minutes | 40 lecture(s)

Ass n ssebt iɛeddan, 14 deg waggur n tuber 2017, ɣef 13h00 n uzal, i d-tella tmeɣra n ccna n tallalt i yettwaxdamen deg uxxam n yidles Lmulud At Mɛemmer, i lfayda n ugrud-agi Adam. D tameɣra i d-thegga Tiddukkla taɣelnawt n Twizi n Tizi Uzzu, s lemɛawna n Tenmehla n yidles n Tizi Uzzu, Axxam n yidles Lmulud At Mɛemmer. D tameɣra meqqren i d-yellan deg tzeqqa tameqqrant n Uxxam n yidles Lmulud At Mɛemmer n Tizi Uzzu. D tameɣra ideg ccnan 06 n yifennanen-agi : Arezki Ouali, Siham Stiti, Rachid Hamouche, Hacéne Ahres, Massi,...atg. Anekcum ɣer tmeɣra-agi yella-d s wazal n 300 DA kan, d azal uzmil (prix syomblique). Ad d-nesmekti belli, Tiddukkla-agi, texdem leqdic-agi i wakken ad d-tejmaɛ ayen iwumi tezmer i wakken ad tent-tefk i ugrud-agi Adam, i yeɛan kan 4 n yiseggasen deg lɛemer-is, i yenḍerren aṭas tineggura-agi.

A. A