Tigawin i useḥbiber ɣef ugama !

Ddeqs n yimezdaɣ n taddart Teḥmilt i iḥeḍren d inagan, ddurt-a iɛeddan, mi d-thegga Tdukkla Awal Yessawal yiwen n warmud i uqecceɛ n yiwen n ugudu deg taddart-a i d-yezgan deg tɣiwant n Melbu, i ibeɛden s wazal n 40 n yikilumiṭren seg Bgayet.

D aqeddic aseggam ideg kkint kra n tamiwin, gar-asent Tamehla n yiqeddicen izuyaz, tin n twennaḍt akked Uḥuddu Aɣarim. I lmend n waya, ayendin d armuden i yettwasmersen deg wannar i ubaɣur n twennaḍt, ɣef teɣzi n uzgen n wass. Ɣef wawal n uselway n tdukkla-a tilemẓit Mass Ɛaziz Xentus, yella-d ttiɛad i lmend n useḥbiber d uḥuddu ɣef tezdeg n Wasif Ageryun, i yekkan seg waṭas n temnaḍin deg usamar n Bgayet. Rnu ɣer-s, ammus i d-ibanen deg-s seg Xerraṭa ɛeddi akkin armi d Suq Letnin. «Yella ugudu-a, d amihi ameqqran, ama i tgemmi taẓegwant neɣ i yimezdaɣ n taddart d yimdanen akk i yettɛeddayen yal ass syinna. Am wakken nwala d akken ssebba tamezwarut n texmej n teftisin-nneɣ, d iguduyen-a i yettenḍeggaren deg yisaffen. D aya kan i aɣ-yeǧǧan nhegga-d tiwizi-a I wakken ad nemḥu later-is ». D awal n uselway n tdukkla-a i d-nebder. Dɣa, ahat azal n 60 n yiterrasen i d-yegren afus, kkin deg ccɣel-a yelhan, deg leǧwahi n ubrid aɣelnaw wis 17 i yeqqnen taɣiwant n Melbu d tin n Temriǧt. Imi ugar n tukksa n ugudu-a i tuɣ yettḍurru agama n temnaḍt-nni, irennu tazmert n umdan. Llant-d daɣen deg teɣzi n kra n yisaragen, tedwilin n wuẓẓi n ṭṭjur d ucebbeḥ n wadeg. Am wakken i d-iban yuɣ usḥulfu n kra n medden ɣef wazal n yibeddi i tezdeg n umkan n tudert d twennaḍt i aɣ-d-yezzin. Ula d tumert teɛmer At temnaḍt-a mi walan annect-nni d iḍumman ttwakksen seg sdat wanzaren-nsen, sɣur yiwaziwen imḥemmalen n ugama. Ɣer taggara, yelha ad d-nesmekti d akken tesnemmir Tdukkla Awal Yessawal, i d-yennulfan iseggasen-a ineggura, akk imdanen i yekkin ass-nni deg usmurres n wahil i d-yettwaheggan.

M. K.