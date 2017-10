Tiɣri i tfaska n tmedyazt

Par DDK | Il ya 53 minutes | 51 lecture(s)

Akken ad d-tberreḥ s yisalli, tger-d, ussan-a iɛeddan kan, Tdukkla Itri Adelsan n Uqbu tiɣri i tikkin deg tfaska n tmedyazt tamaziɣt n Sumam, deg teẓrigt-is tis mraw d yiwen, ara yilin d tajmilt i sin n yimedyazen: Ḥmed Leḥlu akked Murad Reḥman. Tafaska-a, ad tili am teɛwaydit deg wayyur n duǧembre i d-iteddun, deg wussan 21-22-23 alama d 24 duǧember 2017. Win yebɣan ad yekki deg tfaska-a, ilaq fell-as ad iceyyeɛ kraḍ n yisefra yettwarun s tlatinit, s ttawil n uselkim, ɣer tansa-a taliktrunit: tamedyazt2017@yahoo.fr. Aya send 30 deg wayyur n umbir. Ad yesseddu yid-sen kra n yisallen i t-yeɛnan, am yisem, uṭṭun n tilifun, akked tansa-s taliktrunit. Win iran ad yekki deg tfaska-nni, yewwi-d ad ixelles daɣen 500 n yidinaren.Yuɣ lḥal kra n win yekkin, ad tɛeddi tmedyazt-is tazwara ɣer tesqamut n umsizwer akken ad tefren igemmaḍ imenza. Dɣa d widak i wumi ara ssiwlen yiɛeggalen n tfaska iwakken ad ilin deg temzizelt. Ma d wid-nniḍen, zemren ad ruḥen, ad d-inin isefra-nsen. I ugar n yisallen ɣef tfaska, yezmer yiwen ad yessiwel ɣer wuṭṭunen-a n Tdukkla Itri Adelsan n Uqbu: 034 33 45 78 neɣ 0775 54 57 76. Tafaska-a, ad tili d tagnit dɣa i yimedyazen d tmedyazin, ma bɣan ad sbeɛezqen timenna-nsen, ad d-ssiwḍen iznan-nsen, awalen-nsen d yiḥulfan-nsen i bnan d isefra, s yimru d s yisekkilen n tutlayt tayemmat. D tagnit daɣen i temlilit d usqerdec n wawal gar-asen, akked umbaddel n tektiwin. Imi yal tafaska n tmedyazt, tettusemma d timlilit n yimedyazen. Ma d ahil ara d-yellin ɣef teɣzi n 4 wussan, ad d-tili deg-s timsizzelt n tmedyazt, ccna, isefra berra n temsizzelt, amezgun, isaragen, timsiniyin ɣef tudert Mass Ahmed Lahlou akked Mass Mourad Rahmane i wumi tuɣal tejmilt aseggas-agi, isenza s ubuddu n yidlisen, timsikniyin n yidlisen,...atg. Ma d ass aneggaru 24 deg duğamber 2017, ad tili tfugla n taggara (cérémonie du clôture) s tukci n yigerdasen n usebɣes i wid yettekkin deg temlilit-agi tis mraw d yiwen, am wakken daɣen ara fkan arrazen i tlala i d-yufraren deg temsizzelt n tmedyazt. Acu kan d arrazen imzumal (symbolique) kan imi iswi n temlilit-agi mačči d arraz, d asnerni n tmedyazt taqbaylit, ɣef leḥsab n yiεeggalen n tiddukkla-a tadelsant. Dɣa yal yiwen seg tlata-nni ara d-yufraren, ad as-id-suffɣen kraḍ-nni n yisefra swayes i d-yufrar d adlis (ama i umezwaru ama i wis sin neɣ wis kraḍ). Yetturaǧu i useggas-agi, uttekki n wugar n yimedyazen ara yemḥezwaren ɣef tlata n yimeḍqan imenza, ttasen-d s umata deg lwilayat-a: Tizi Uzzu, Tubiret, Lezzayer, Bumerdas, Blida, Sṭif, Tamenrasat d Bgayet. Kaisa.

K./G.A.