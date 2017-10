Yuɣal usebdad Meɛtub Lwennas ɣer umkan-is

Par DDK | Il ya 53 minutes | 68 lecture(s)

Deg yiḍ n wass n 14 ṭuber iɛeddan i yuɣal yettwasbed usebdad Meɛtub Lwennas deg tɣiwant n Suq Letnin, i d-yezgan s wazal n 35 n yikilumiṭren i usamar n waɣir n Bgayet, d tajmilt sɣur Ugraw Aɣerfan Aɣiwan n temnaḍt-a. Azekka-nni tasebḥit, 15 deg ṭuber, mi d-ufan asebdad-a deg umkan yimezdaɣ n Suq Letnin d yiseqdacen n ubrid aɣelnaw wis ṭẓa, yal yiwen ɣer wanda imal rray-is, yal yiwen amek iqubel udem amaynut i d-yefka usebdad mbeɛd mi yettwaɛiwed. Am wakken aṭas n wawal i d-yellan deg yiẓeḍwan inmettiyen mi walan medden tiwlafin. Nezmer ad d-nini d akken rray amatu n yimḥemmalen n urgaz-a n umennuɣ, iruḥ i tikkelt-nniḍen d asḥissef d wurrif. Ttwalin lɣaci asebdad-a ajdid am usebdad amezwaru seg tama n umcabi ɣer unaẓur i yettzemmil. Tuget n wid i d-yessenfalin awennit, walan d akken ula d anqac-a wis sin ur yettak akk anzi i Lwennas Meɛtub. Maca, llan seg tama-nniḍen wid iwumi yeɛǧeb uqeddic am acemma, rnan sterḥben si tazwara s tigawt-a n lɛali i walan tif udem ara d-yesken usebdad, ama yecbeḥ neɣ uhu. Armi ceyyɛen ula d isnemmar n wul i yimḍebbren n tɣiwant n Suq Letnin i yellan deffir tekti-a n usebdad. « Nebɣa lemmer i nwala xir n waya, imi asebdad d ayen ara d-yeqqimen i tsutiwin. Meɛna ma d ayen iwumi zemren, ad nwali i wazal d tejmilt i as-yuɣalen i Dda Lwennas ». D awal n yiwen seg yimḥemmalen n bab n "Aɣurru". Ilaq ad d-nesmekti belli asebdad-a yella yettwasbed abrid amezwaru ass n 20 yebril yezrin i lmend n usfuggel n Tefsut n Yimaziɣen, maca yettwakkes ussan-nni seld mi d-yewwet deg-s uzayez (public) i yennan fell-as yessexser maḍi udem d ssifa n uɣewwaɣ Lwennas Meɛtub. Seg wass-nni, yella ɣur unaẓur i t-imeslen, armi d talemmast n ṭuber-a, dɣa, i yuɣal yennerfad deg temdint n Suq Letnin. M. K.