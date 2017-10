“Ad yuɣal Usebsi d uɛekkaz ɣer yirebbi ansi i d-yefruri”

Par DDK | Il ya 52 minutes | 51 lecture(s)

Samir Ait Belkacem d yiwen ixeddmen asisleg (le doublage) ɣer teqbaylit n waṭas n yisura yettembiwilen, tura, ha-t-an ad d-yettheggi ad, yerr asaru l’Opium et le baton ara yuɣalen Asebsi d uɛekkaz.

Aɣmis n yimaziɣen : Amek i tebdiḍ amecwar-ik deg wannar n usisleg ?

Samir Aït Belkacem : Asisleg, mačči d ayen i d-nesnulfa, d ayen i yellan si zik. Asmi nebda, nebda s uqessar : nexdem-d Pučči akken kan anekkes lxiq, ur neẓri ara d akken ad yeɛjeb i medden anect-nni akk. Nella neqqim di taddart, dɣa tusa-d tikti akken ad nexdem asisleg n usaru yettembiwilen, imir nextar-d Pučči. Ad rreɣ tamawt d akken mačči Pučči i d-as-nsemma, azwel-is d Agni n udfel, maca imdanen semman-as Pučči imi d isem n wudem agejdan deg usaru yettembiwilen. Dagi i nebda amecwar, dɣa imiren yeffeɣ wawal fell-as, imdanen d ayen i wumi yeɛǧem imi ur nummin ara ad walin taqbaylit di tugniwin am tida-k ,dɣa nenna-as ayɣer ala ur nettaɛraḍ ara ad nexdem wis ssin, nessuli cit deg uswir , syin nexdem takebbanit n usisleg i yellan d tamezwarut di tmurt n Lezzayer. Qqareɣ-d yal tikkelt d akken mačči d tasuqqilt i xedmeɣ, meɛna d amsasa (adaptation): nettawi-d tugniwin, nessekcam-as tutlayt. Tura ma yella nessiked ɣer uxeddim-agi, d acu i t-yerran akka mucaɛ ? Axater d taqbaylit i nesuzzur daxel. Imdanen mi ara ttwalin? tettun belli yettwaxdem s tutlayin6nniḍen, ɣur-sen amzun akken s teqbaylit i d-yettwaxdem acku newwi-d ayen akken i nettidir di tmetti taqbaylit s teqbaylit i yigurdan imectaḥ. Lukan i d-as-nexdim asisleg n sinima, ahat ur iseɛu ara amkan-a , mi xedmeɣ asisleg, walaɣ d akken imdanen, ttaken azal i uḍris i tenfaliyin i d-yettilin daxel n usaru ugar n tugniwin, acuɣer ? nekni nettnadi awal, iswi-nneɣ mačči kan ad nesseḍs, maca nessuzur taqbaylit s yisura , nesqucuḍ-d, nettawi-d inzan, isefra ayen yugaren akk anect-a, imi aql-aɣ nxeddem s waṭas i ugrud : ayen akk ara d-yini uwudam deg usaru i yettembiwilen, ttalsen-as-d yigurdan.

Syin txedmeḍ Narniya, Li Mučuču d Ɛli d waɛli , Ḥku-aɣ-d ugar ɣef yisura-agi ?

Asmi xedmeɣ Narniya, ṭṭfeɣ deg-s tlata n wagguren akken uriɣ ɣef uḍris. Di tagarra, ulac ur d yewwi kra. Ɛli d waɛli daɣen kifkif, syin yenna-yi-d yiwen ur i yi-ɛjiben ara imi ulac deg-sen tinfaliyin-nni, ulac deg-sen aẓawan-nni, dɣa dagi fehmeɛɣ d acu i ttnadin lɣaci. Syin nexdem Li mučuču i ixeddmen taḥbabart (succès) ɣer yigerdan, imi giɣ tamawt d akken d tinfaliyin-nni i d-squcḍeɣ si tmetti taqbaylit i d-ttalsen, dɣa d anect-a i d iswi-nneɣ nekni, mebla ma nettu daɣen taḍsa i ttnadin imectaḥ.

Tettafem-d iɛewwiqen di amsasa (adaptation) ?

Aɛewwiq amezwar i d-ufiɣ mi ara tiliḍ d amezwaru ara yebdun di taɣult anda ara tiliḍ d amenzu i t-ikecmen , si tama n l’ONDA mi ara sen-iniɣ ‘Asisleg’ ur iyi-d-fehmen ara d acu-t uxeddim-agi, ɣur-sen am wakken d tasuqqilt, nekk qqareɣ-asen ur lliɣ ara d win ixeddmen tasuqqilt , si tama-nniḍen azayez (le public)) ur yezri ara d akken le doublage d axeddim mačči d tukksa n lxiq. Sɛiɣ zher imi si tazwara mi bdiɣ deg wannar-a leqdic, yefka-d lɣella-s , di tmurt-nneɣ ixus aṭas uxeddim-a

Tewwiḍ arraz n Ostana, mmeslayeɣ-d fell-as?

Di tefriqt xtaren Lezzayer, di Lezzayer xtaren tamurt n leqbayel, di tmurt n Leqbayel xtaren Samir ait Belkacem. Ihi, Ostana d yiwet n temnadt di tmurt n Ṭelyan (Italie), tagi d tiddukkla Chambre do i ixeddmen ɣef tutlayin ur nettwassen ara, neɣ tutlayin tidersiwin (minoritaire), ssnulfan-d arraz-agi i ttmuddun i wid ixeddmen ɣef tutlayin-agi .

La d–tettheggiḍ yiwen usenfar d ameqqran, wagi d tirirt n L’opium et le baton ɣer teqbaylit.

Amek i ak-d-tella tikti-a?

D yiwen usenfar meqqren, d iseɣ, tikti tamezwarut, tella-d deg useggas n 2009 mi nella deg yiwen usarag, steqsan-iyi-d ineɣmasen ɣef yisenfar i d-ttheggiɣ, dɣa nniɣ-asen d akken ad d rreɣ asaru l’Opium et le baton ɣer teqbaylit. Asmi lliɣ mezziyeɣ, nella nettwali asaru-agi dɣa qqareɣ-as a win yufan asaru-agi s teqbaylit i yella. Aya, d tajmilt ara as-nerr i Umussnaw Mulud Mɛemmri. Asmi i d-yeffeɣ usaru deg useggas n 1970, yenna-as : “Limer d lebɣi-k a wul ha-t-an ad d-yeffeɣ s teqbaylit “. Ha-t-an ihi yewwḍ-d wass-nni anda ara nexdem akken i yebɣa Umussnaw. Ass-a, sawaḍeɣ-as tanemmirt i Ahmed Rachedi ɣef uxeddim i yexdem, deg useggas n 1969 ur yufi ara ad yexdem ugar imi imiren d ayen i yellan. Ma yella nuɣal-d ɣer uḍris i uriɣ i usaru, ṭṭfeɣ deg-s sin wagguren anda uriɣ s teqbaylit-nni n yimiren tinna n yiseggasen-nni n 50. Imi asaru yettmeslay-d ɣef tedyant n yisuggasen-nni n 50, ur zmireɣ ara ad sxedmeɣ tinfaliyin-nniḍen. Ddmeɣ-tent-id akken kan llant imiren, amedya yella : salam aɛlikum, yella llahu akbar, tinfaliyin-a akka ara qqiment, deg usenfar-a, ad ɛerḍeɣ ad skecmaɣ iwudam i ixeddmen i yidles-nneɣ ahat ad yili Lewnis At Mangellat, Idir, Malika Domran, Karim Abranis, akken daɣen zemren ad ilin imyura imi Mulud Mɛemmri d amyaru, bɣiɣ ad tekkin di leqdic-a akken ad-as nerr tajmilt i Umussnaw-nneɣ. Deg usaru s tutlayt n taɛrabt, yella uwadem isem-is Abbas, nekni awadem-a, ad-as nefk isem n Ɛmirruc , ma yella d asdukkel n leṣwat (le montage) ad yili di tmurt n Canada imi dinna i llant ttawilat ugar n da , imi d asaru ara d yeffɣen di sinimma. Ma yella d Mass Ɛessad si tama-s, yenna-d d akken ad as-nexdem i usaru snat n tufɣiwin: yiwet d taɣelnawt, tayeḍ d tagraɣlant. Ihi, ilaq ad yili d ayen igerrzen. Ma yella d asisleg, ha-t-an akka ɣef 15 n wussan ad yebdu leqdic deg ustudio. Uqbel aya, ad tili temsizzelt deg Uxxam n yidles n Mulud Mɛemmri akked Bgayet anda ara d-nextir tuɣac ara d-yesneṭṭqen iwudam .

Yella kra n umaynut i d-theggim ?

Ih, yella Haydi ara nedbu deg yiwen n wakud d “l’Opium et le baton “, dagi dɣa ara sslemdeɣ axeddim-a i yiwen ugraw. Yella daɣen usaru s tutlayt Tahendit isem-is Veer Zara ara d-nerr ɣer teqbaylit.

Awal-ik n taggara...

Ssarameɣ asenfar-a ad ten-yeɛjeb, ssarameɣ daɣen axeddim n usisleg ad yettwassen akken ilaq di tmurt-nneɣ. Amedya kan, isura-nni n Yiṭurkiyen i d-ttaran ɣer tutlayin-nniḍen, ttarbaḥen aṭas deg-sen aṭas n udrim, mačči kan daya, imi ssawḍen ad aznen idles-nsen d laɛwayed-nsen di tmura-nniḍen. Nettwali ass-a timɣarin-nneɣ snent amek i ttidiren di tmura-nniḍen imi ṭṭafarent isura-nsen. Ayɣar ala ula d nekni ur nessawaḍ ara ɣer uswir-a. Souhila Yamani