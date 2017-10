Tafaska tadelsant n uẓeṭṭa n At Hicem ass 24 deg tuber

Par DDK | Il ya 53 minutes | 78 lecture(s)

Tafaska-agi deg tezrigt-is tis ṭamet 08, ad telli tiwwura-s s wudem unṣib azekka n ttlata 24 deg tuber 2017, ɣef 13h00 n tmeddit deg uxxam n yidles Mulud At Mεemmer n Tizi Uzzu.

Syin akin, ad d-yili umeslay sɣur imḍebbren d yidisan i d-heggan tazrigt-agi tis 8 n uẓeṭṭa n Ait Hichem. Ɣef 15h00 n tmeddit, deg umḍiq n temsikniyin, ad d-tili tulya n temsikniyin n usenzi i wid yebɣan ad aɣen. Ad tili tfaska-a ɣef teɣzi n 5 wussan, imi ad tebdu azekka n ttlata 24/10/2017, ad tdum alamma d ass n larebɛa 28 deg waggur-agi ideg nella. Deg tezrigt-agi tis tmanya, yetturaǧu ad ttekkint deg-s wazal n 7 n lwilayat, ara d-isneεten axeddim-nsent, gar-asent: Xencla, Ґerdaya, Tlemsan, Tamenraset, Tipaza, Um Lbawaqi d temdint n Tizi Uzzu i d-heggan leqdic-agi. Ma i seldazekka n larebɛa 25/10/2017, ɣef 13h00 n tmeddit, ad d-yili usarag awezzlan n ssenf n (Table Ronde) deg tzeqqa tameẓyant n umezgun, s usentel-agi: “Tinḍi d amaway n tmerrit timkirit akked usnerni adigan” neɣ s tefransist “L’artisanat vecteur du tourisme domestique et du développement local”. Ma ɣef 14h00 n tmeddit, deg tzeqqa n tmeɣriwin, ad d-yili uskan n wamek i d-yettili uẓeṭṭa n temnaḍt n Ait Hicem, sɣur kra n temɣarin n tama-agi. I wass n lǧemɛa i d-teddun 27 tuber 2017, ɣef 09h30, ad tili temlilit taẓawant akked yiselmaden n uẓawan, yecban; Ouanoughene, Marc Behin, Veronique Carlier-Behin akked Salem Kerrouche, ɣer taggara ad tili tmeɣra n ccna. Ass n ssebt 28 tuber 2017, yetturaǧu ad d-tili ɣef 14h00 n tmeddit, tesfugelt n taggara, ideg ara tili tukci n yigerdasen n usebɣes i widak akk yettekkin deg tezrigt-agi tis tmanya, am wakken daɣen ara d-tili tmeɣra n taggara. Ad d-nesmekti imeɣriyen-nneɣ belli, ɣef teɣzi n 05 wussan n tfaska-agi, ad d-ilint temsikniyin s usenzu n uẓeṭṭa n 7 lwilayat-agi ara yettekkin deg tfaska-a. Am wakken daɣen ara ten-id-nesmekti belli aṭas n yidisan i yettekkin deg usuddes n leqdic-agi ameqqran gar-asen : Taneɣlaft n yidles, Tanmehla n yidles n Tizi Uzzu d Usqamu n tfaska tadelsant n uẓeṭṭa n At Hicem, s tallelt n Tenmehla n tmerrit d tinḍi, Axxam n yidles Mulud At Mεemmer. Imḍebbren i d-heggan leqdic-agi, bɣan ad ẓẓun imɣi n usefti d ulmud n yilmeẓyen i urmud-agi yesεan azal d ameqqran, imi si tama ad ṭṭfen deg wansayen, tigemmi d irmad-nneɣ iqburen, ma si tama-nniḍen d axeddim adamsi, i lmend n wayen i d-issekcam n udrim.

Adaoun Abdelghani