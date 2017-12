Ahil n yimuras i yinelmaden

Par DDK | Il ya 5 heures | 172 lecture(s)

Sendiḍelli, n ssebt 23 duǧamber 2017, i yebda leqdic adelsan i d-yettwaheggan, i lmend n yimuras n tegrest iɣurbizen, ama deg Uxxam n yidles Mulud At Mεemmer n Tizi Uzzu, ama deg Tneḍfart-is n Azazga. D ttiεad-agi adelsan, deg tezrigt-is tis snat, ara ad yilin i lfayda n warrac imeẓyanen, gar 23 alamma d 30 deg waggur-agi n duğamber ideg nella. D tagnit ideg ara faṛsen yilmeẓyen imuras-nsen n ccetwa, yerna ad sgunfun cwiṭ seg ulmud mebɛed akerḍyur n leqraya. Ttilint-d temsikniyin-agi ɣef teɣzi n ddurt-agi tadelsant n yimuras ama deg uxxam n yidles Mulud Mɛemmri n Tizi Uzzu akked Tneḍfart-is n Azazga, yal ass seg 09h00 alamma d 16h00 n tmeddit. Dɣa gar temsikniyin-agi, tella tinna n yidlisen n yigerdan akked umezruy n tmurt n Lezzayer, seg 1830 alammi d 1962, deg tzeqqa n temsikniyin akked usalay amniḍan n umeɣras, sɣur tizrigin, Anais Livres, Terroir, La Pensée, El Mourdjane, Houroufi El Moufadhala…atg. Am wakken i d-ttilint temsikniyin-nniḍen n yimuhal n yigerdan, akked leqdicad idelsanen n tiddukkla “Les petits Débrouillards”, Yettili-d daɣen usenzi s ubuddu n yidlisen n Massa Touati Zoulikha yal ass.

Ahil n Uxxam n yidles n Tizi Uzzu

Sendiḍelli n ssebt 23/12/017, deg tzeqqa yisihar, yella-d usiher (spectacle) yimseḍṣi “Kimous d Kouki” sɣur Youcef akked Ibrahim. D nutni i d-yellan seg 10h alammi d 12h00 n uzal. Syin akin seg 14h alammi d 16h00 dima deg tzeqqa n yisihar, yella-d usikew n yimuhal n ufus, sɣur Arib Fatma. Ma i yiḍelli n lḥed 24/12/2017, seg 10h00 d asawen, deg umḍiq n yisikwan, yella-d usikew n usuneɣ sɣur Arib Fatma. Ma seg 14h00 d afella, deg tzeqqa n yisihar, tella-d turart n yiwet n tmezgunt. Ma d ass-agi, n letnayen 25/12/2017, tasebḥit n wass-a, ad yili usikew n wurraren s wawalen sɣur Hacid Katia. Am wakken daɣen ad d-yili usileɣ n yimdanen ɣef ttawilat n usellek imenza (premiers secours) sɣur yiɛeggalen n Waggur azeggaɣ azzayri n Azazga. Azekka n ttlata 26/12/2017, deg umḍiq n yisikwan, ad d-yili yiwen n usikew n teklut ɣef tmesbaniyin n 11 duǧamber 1960, sɣur Raab Lyes, Bouksil Dalila akked Arib Fatma. Syin ɣur-s ɣef 13h00 d afella, deg umḍiq n yisikwan, ad d-yili usikew n tmucuha, ideg ara d-teḥku Touati Zoulikha yiwet n tmacahut n tgemmi taqbaylit. Am wakken ara d-tili temlilit n useɛlem ɣef teɣlest n yiberdan sɣur Tiddukkla n usḥbiber ɣef yiberdan. Ma i seldazekka n larebɛa 27/12/2017, seg 14h alamma d 16h00 n tmeddit deg umḍiq n yisikwan, ad yili usikew n usnulfu sɣur Raab Lyes. Ma deg tsebḥit n wass-nni n lexmis 28/12/2017, seg 10h alamma d 12h00 deg tzeqqa tameqqrant, ad tili turart n tmezgunt “Foehn” sɣur Axxam n umezgun Kateb Yacine, i lmend n tesmiḍent n tlalit n Mulud Mɛemmri akked usikew n tira s ttawil n ufus, seg 14h00 d asawen sɣur Bouksil Dalila. Ma d ssebt-agi sdat-nneɣ, ad yili deg-s, ɣef 10h00, usiher useḥḥar sɣur Nabil Magicien akked tmeɣra n ccna sɣur ugraw “Amḍal Kids”, deg tzeqqa tameqqrant n yisihar. Ad d-nesmekti s yidisan i d-isuddsen leqdic-agi adelsan ad d-nebder: Tanmehla n Yidles, Axxam n Yidles Mulud At Mεemmer n temdint n Tizi Uzzu, akked tneḍfart-is yellan deg Azazga, s tallelt n Usalay amniḍan n umjahed n lwilaya n Tizi Uzzu. G. A.