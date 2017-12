Tameɣra n Taleb Tahar deg Uxxam n yidles

Par DDK | Il ya 5 heures 1 minute | 199 lecture(s)

Ass-nni n lexmis 21 deg waggur n duǧamber 2017, i d yeffeɣ ɣer tezrigin Massinissa album aneggaru n ucennay d umedyaz ameqqran Taleb Tahar, s yisem ‘’Tuqqna tuffra’’, d tajmilt Kheloui Lounès. Llant 9 n tezlatin, i icebḥen, ama si tama n lmusiga, ama seg tama n yimeslayen anda i yecna ɣef waṭas n yisental s yizwilen-a: Agellid, Jeddi, jida, Aṭṭan, Qqim kan qqim, Dduḥ-iw gar sin leqrun, Amehraz, Lefhama, Ameksa, amendil. Dɣa tasebḥit n wass-nni n lexmis yezrin, deg tzeqqa n temsikniyin n Uxxam n yidles Mulud Mɛemmri n Tizi Uzzu, yella-d usenzi s ubuddu n tesfift-agi, am wakken daɣen i d-yella usarag n tɣamsa sɣur ufennan-agi Taleb Tahar, Nabila Goumiziane s yisem-is d tanemhalt n yidles n Tizi Uzzu akked Ouardia n rradyu tis snat. Syin akkin d askasi sɣur wid i t-iḥemmlen i wazal n 45 n ddqayeq. Am wakken daɣen i d-tella temsikent n yimagraden n tɣamsa ɣef tudert d yimuhal akked tugniwin n unaẓur-agi ameqqran yessulin aswir n tezlit taqbaylit. Ma ɣef 14h00 n tmeddit d asawen, tella-d tmeɣra n ccna sɣur-s, ideg i d-yecna ddeqs n tezlatin-is, gar teqdimin akked tejdidin n tesfift-agi. Am wakken daɣen i d-ccnan kra n yicennayen kra n tezlatin-is. Aṭas n yicennayen i yellan deg tmeɣra-agi, gar-asen: Rabeh Ouferhat, Ahcene Nait Zaim, Djamy Kerdja...atg. Ha-t-an wayen i d-yenna i Uɣmis n yimaziɣen: “Ferḥeɣ aṭas, imi tamezwarut ssawḍeɣ ad d-ssufɣeɣ tasfift-agi, ferḥeɣ daɣen imi i tt-id-qublen medden s lferḥ d tebɣest, aṭas i d-yerzan ass-a s Axxam n yidles uɣen-tt. Yinnekmal lferḥ-iw imi walaɣ tazeqqa tameqqrant n Uxxam n yidles teččur armi d ulamek. Ad snimreɣ aṭas imẓawanen ilmeẓyen imi d nutni i d itran n ccna azekk. Tanemmirt, diɣ, i wid akk i d-yefkan afud deg leqdic-agi’’

Ghani Amazigh