Par DDK | Il ya 5 heures | 202 lecture(s)
Xerraṭa
Simmal yessaggad irennu ubrid n ufalu
Mačči d ayen yellan d uffir ɣef yimezdaɣ n Bgayet d wid n twilayin-nniḍen i yesseqdacen s waṭas abrid aɣelnaw wis 9. Abrid n ufalu n Xerraṭa, i d-yezgan gar temdint-a tamezrayt d Lberj n Mira deg tɣiwant n Tsexriwt, aql-it d amezwaru deg yiberdan imihanen i ttkukrun yinehharen deg Bgayet. Ugar mi iɛedda ddaw udrar ɣef teɣzi n wazal n 7 n yikilumiṭren, ur d-yettak akk ubrid-a ssmamat n tɣellist d talwit i unehhar, am wakken i d-suturen yisuḍaf igraɣlanen. Deg umedya n tafat, i yewwi-d ad tili d tamezwarut i inuḥen din, dima ccetkayen yinehharen ɣef lexsas-ines ageɛmir. Deg kraḍ n yifula i yellan din, ala deg ulemmas i ceɛlent akken ilaq teftilin. Wamma deg umezwaru d wis kraḍ, txuss nezzeh tmuɣli. Ḥaca ttkalayen wat tkeryas ɣef teftilin n tkamyunin-nsen ur nezmir ad beyynent i lebɛid. « Yezga yella umihi d ameqqran deg ufalu-a. S tallelt n teftilin n tkerrust-iw, ttwaliɣ kan kra n lmitrat ɣer sdat. Alamma i d-ceɛlent teftilin seg lebɛid ara ẓreɣ yella wablaɛḍ iteddu-d ». I d-yenna yiwen n unehhar d ilemẓi.
M.K