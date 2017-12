Amḍiq wis 3 i Assia Maakni

Par DDK | Il ya 5 heures | 221 lecture(s)

Tuɣal-d tnaddalt Assia Maakni deg wussean iɛddan ɣer Tmurt s yiwet n cciɛa n udrunz ( bronze) i d-tḥella deg telɣuɣa n Tefriqt n jeux d'échec n taggayt n s ddaw n 18 n yiseggassen, i d-yellan deg tmurt n Maser, deg temdint n GIZA. Tella-d tedwilt-agi seg 2 ɣer 11 s waggur n uuğenber ideg i nella. Assia, d yiwet n tlemẓit, yesɛan 17 n yiseggassen deg leɛmer-is, n taddart n At Zɛim i d-yezgan deg tɣiwant n Lemɛatqa. Tetturar deg Tddukla Tanaddalt n jeux d'échec n At Zɛim. Tefren addal-a seg wasmi tella deg uɣerbaz amenzu ɣer tama n waṭas n yilmezyen n temḍiqt-agi. Tettekka tnaddalt deg telɣuɣa n Tefriqt seld mi tella d talɣuɣt n Lezzayer n jeux d'échec 2017 s ddaw n 18 n yiseggassen. Deg ussan iɛeddan, aṭas n tejmiliyin i yuɣalen i tnaddalt-agi d tniga. Tamzwarut, d tajmilt n uneɣlaf n waddal d yilemeẓyen Elhadi Ould Ali, yerran tajmilt tameqqrant i terbaɛt taɣelnawt n jeux d'échec i d-iḥellan 5 n cciɛat n wuraɣ, 3 n cciɛat n uẓref d 4 n cciɛat n udruz (bronze), mebɛed tuɣalin n terbaɛt taɣelnawt seg talɣuɣa n Tefriqt. Cciɛa i d-tḥella tnaddalt yesferḥen aṭas aṭas aselway d uslaɣmay n tddukla, dayen i d-yewked uselway n tddukla Mass Ammar Maakni i as-yerran tajmilt meqqren. Rnu ɣef aya tajmilt, i as-yuɣalen seg tesqamut n taddart n At Zɛim. Ferḥen s lǧiha-nsen yimezdaɣ n taddart d imezdaɣ n tɣiwant n Lemɛata s umata s tnaddalt-agi i d-iḥellin amḍiq wis kraḍ (3). Ad nesmekti kan d akken tanaddalt Assia Maakni, tḥella-d amḍiq amezwaru deg telɣuɣa n Lezzayer i yellan deg temdint n Tyaret seg 27 yulyu ɣer 2 ɣuct 2017 ɣer yidis n Katia Akkoun n taddart n At Zɛim i d-iḥellan ulla d netta-t amḍiq wis kraḍ (3) n taggayt n s ddaw n 18 n yiseggassen. Tḥella-d tddukla tanaddalt arraz-nniḍen deg talɣuɣa tayɣiwant s unaddal Gaya Mokhebi i d-yewwin amḍiq amenzu n taggayt n s ddaw n 8 n yiseggassen.

Ali Zalouk