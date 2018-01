Yettnerni ttawil n udawi

Par DDK | Il ya 7 heures 24 minutes | 192 lecture(s)

Seg waṭas n ttawilat iwumi i yesra umdan deg tudert-is, ad d-nebder wid n udawi d tesnujjya ur yezmir yiwen ad yexḍu fell-asen. Ɣas ma tikwal tgerrez tdawsa n wa neɣ n ta, maca ttilin-d teswiɛin ideg amdan, ama d amecṭuḥ neɣ d ameqqran, yettḥulfu yeqreḥ-it kra deg tfekka-s, yettaf iman-is, yettuḥettem ad inadi ɣef ferru akken ad yeḥlu. Iban dɣa d abrid n umsujji akked tissit d tuččit n ddwawi i d isellaken-is. Ma nemmeslay-d ɣef uḥric n udawi deg tɣiwant n Ayt Smaɛel, ad d-nini ibeddel lḥal seg yiḍelli ar wass-a, imi ayyuren merra yezrin, wwin-d amaynut i yesferḥen imezdaɣ-is, am yirgazen am tlawin. Gar wayen i d-ilulen, ad d-nebder abeɛda tizeɣwa n yimsujjiyen, am tin n Mass Meɛzuz, d yimaynuten-nniḍen i ixeddmen deg Tregragt d Tizwal i yellan di temnaḍt n Ayt Smaɛel. Tilin-nsen deg taddart tettɛawen imezdaɣ, imi ur yewwi-d ara fell-asen, ad ruḥen ɣer Yiderginen neɣ ɣer Burj Mira akken ad d-sɛeddin. « Cfiɣ lliɣ ttruḥuɣ ɣer yimsujjiyen i ibeɛden i wakken ad d-qḍuɣ ccɣel-iw. Aṭas n wakud i yi-yettruḥun deg ubrid, maca ur sɛiɣ afran-nniḍen. Ma d tura, segmi d-rnan wiyaḍ ɣur-neɣ, uɣaleɣ ttawiɣ iḍarren-iw ɣur-sen. Ladɣa imi yeffeɣ fell-asen wawal n lɛali, qqaren-d ssnen ». I d-yenna yiwen n urgaz seg Ayt Smaɛel. War ma nettu ad d-nesmekti d akken ula d takerrust n usaɛef tedda-d ussan yezrin, akked ttawil n usɛeddi n radyu i niqal ixus ɣas yella. S wakka ihi, simmal aḥric n udawi ileḥḥu deg taddart n Ayt Smaɛel. D aya i yessemɣin ugar n usirem deg wulawen n yimezdaɣ Ismaɛliyen i yettraǧun ad d-yili wayen ur yelli ar tura deg uḥric-nni n tesnujjya.

Kaissa Khalifi