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Ayt Idris
Yewwi wasif yiwen n yilemẓi
D asḥissef ameqqran i d-yeɣlin ɣef yimezdaɣ n taddart n Ayt Idris, ass n arim iɛeddan mettwal aɣelluy n yiḍ. Ula deg yiẓeḍwan inmettiyen, sbeyynen-d akk lɣiḍ-nsen seg wayen i d-yeḍran. D yiwen n yilemẓi asnawan bu 18 n yiseggasen, s tmezwura n B. L. i wwin yiḥemmalen n wasif Ageryun mi akken yella deg lexla akked kra n yimeddukkal, ɣef wakken i yuzzel wawal. Armi yekker uḥebber fell-as ugar n 3 n yisragen akken tettwawef tfekka-s, war iẓiɣer, meqrub yiwen n umkan n uxeddim. Seg zik dɣa i yettwassen wasif-a s tuɛert-is, ladɣa, deg lawan n yigeffuren. Imi ayendin d iɣeẓran n usamar n Bgayet i yettmarayen deg-s, abeɛda wid n Xerraṭa, Tasexriwt d Ayt Smaɛel. I usmekti kan, ugar n twizi d tdukkli i tifin n umerḥun, tella-d tallelt ula sɣur yirgazen n Uḥuddu Aɣarim n waṭas n tɣiwanin akked yijadarmiyen.
M. K.