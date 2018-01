Iziwel s wudem n Lmulud At Mɛemmer

Par DDK | Il ya 7 heures 23 minutes | 179 lecture(s)

Ass n amhad, 28 di duǧember 2017, tella-d yiwet n tmeɣra di tzeqqa n Opéra n Lezzayer ‘ Buɛlam Bessayeh ‘ ɣef 10h i lmend n usfugel n ussegas wis 100 n tlalit n umyaru d umussnaw ameqqran Lmulud At Mɛemmer. Tajmilt-agi, tella-d s ddaw n leɛnaya tunnigt n uselway n tegduda d Useqamu unnig n timuzɣa akked lbusta n Lezzayer imi i d-suffɣen yiwen n yiziwel s teswira n Lmulud At Mɛemmer s wazal n 50 idinaren. Di temlilit-a, yerza-d umaray amatu n Usqamu unnig n timuzɣa Mass Si El Hacmi Ɛessad, aneɣlaf n wadal d yilmeẓyen Mass Uld Ɛli Lhadi , taneɣlaft n teywult d tesnaffukest Massa Iman Huda Ferɛun akked unesɣamu n uselway n tigduda. Am wakken i d-rzan, daɣen, aṭas n yimdanen si yal tamiwin n tmurt: Timimun, Tamenrasṭ, At Yanni, wid n Lezzayer tamanaɣt d wiyad. Ihi, ass-a, ruḥen-d yimeddukal n Lmulud At Mɛemmer s lferḥ d ameqqran i wakken ad-as-rren tajmilt, u ayen d-nnan fell-as drus imi ɣezzif umecwar n Lmulud At Mɛemmeri. Tella-d, diɣ, temsikent n yiwen n tɣuri s tegnatin n 10 tedqiqin n leqdic i yexdem Usqamu unnig n timuzɣa deg ussegas-a n 2017 ɣef tutlayt d yidles amaziɣ t i lmend n lqern n tlallit n Lmulud At Mêmmer, fkan arrazen i krad n yimeddukal-is, deg-sen Mass Mulay Seddiq Sliman, fkan wayeḍ i unesɣamu n uselway n tigduda. Ccnan tezlatin n unaẓur ameqran Idir s ɣur inelmaden n uɣerbaz alemmas n At Yanni Lɛerbi At Ɛmer d At Wacif, d ccnawi n Ahelil Gurara s ɣur tarbaɛt n Timimun. Mass EL Hacmi Ɛessad akked Massa Iman Huda Ferɛun, sstenyan di taggara n temlilit-a ɣef le yiziwel-agi amaynut, ara yettwanzen di lbustat n tmurt n Lezzayer. Ihi, ass-a, nezmer ad d-nini s ttbut d akken ‘’ Yella walebɛaḍ, yella ulac-it, yella walebɛaḍ, ulac-it yella ‘’

Dahlal Chanez