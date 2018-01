Igemmaḍ n temlilit tis 11 n tfaska taɣelnawt n tmedyazt

Par DDK | Il ya 7 heures 24 minutes | 199 lecture(s)

Ass-nni n lḥed yezrin, 24/12/2017, i d-bannen yigemmaḍ ineggura n temlilit tis 11 n tfaska taɣelnawt n tmedyazt n Ṣummam, i d-tettheggi yal aseggas tddukkla tadelsant Itri adelsan n Uqbu.

Tazrigt n useggas-agi, tella-d seg 21 alamma d 24 deg duğamber 2017, deg Uxxam n yilmeẓyen Abderrhman Fares n Uqbu, deg lwilaya n Bgayet. Timlilit-agi, gan-tt d tajmilt i sin n yimedyazen meqqren, Ḥmed Laḥlu, i yellan deffir n tlallit n tfaska-agi deg useggas n 2005, d Mass Murad Raḥman, d netta i d-yufraren deg tezrigt tamezwarut n tafaska-a, i d-yellan deg 15 duǧamber 2005 d tajmilt i umedyaz ameqqran Si Muḥend u Mḥend. Tasebḥit n wass-nni n ssebt, 23/12/2017, i d-tefka tesqamut n yinzurfa 6 n warazzen imenza, gar-asen 3 n tmedyazt tartar, ma d tlata-nni-nniḍen n tmedyazt tamensayt, akked tlata n warrazen-nniḍen. Dɣa deg tewsit n tmedyazt tartar, yufrar-d Mass Xeṭṭabi Ḥmed deg umḍiq amenzu s tenqiḍt n 14,33/20, syin d Mass Harwan Aɛmer deg umḍiq wis sin s tezmilt-a n 13,33/20, ma deg umkan wis kraḍ yufrar-d Mass Mennas Ali s tezmilt-agi n 13,16/20. Ma d arraz-nni n tewsit n tmedyazt tartart, deg umkan amezwaru yufrar-d Mass Fellag Saɛid s tenqiḍt-a 13,83/20, ma d arraz wis sin yewwi-t Mass Barac Seddiq s tezmilt-agi n 13,16/20, ma d arraz wis tlata tewwi-t Massa Sidiri Fahima s tenqiḍt-a n 12/96/20. Am wakken daɣen i tefka tesqamut n yinzurfa tlata n warrazen-nniḍen i tlata n yimedyazen-nniḍen n snat-agi n tewsatin n tmedyazt. Dɣa arraz n tesqamut yewwi-t Mass Nayli Yidir seg tewsit n tmedyazt tatrar s tezmilt-agi n 11,66/20. Ma deg tewsit n tmedyazt tamensayt, tefka sin n warrazen, dɣa arraz n tmeṭṭut yuɣal i Massa Ṣwaleḥ Ṣabrina s tezmilt-agi n 12,83/20, ma d win n usebɣes tefka-t i Mass Kassuri Jamel s tneqiḍt-a n 12,16. Ad d-nesmekti kan s wahil n temlilit-agi deg tezrigt-is tis mraw d yiwen, yella-d akka ass-nni n lexmis yezrin 21/12/2017 ɣef 14h 30m, deg Uxxam n yilmeẓyen A. Fares s temlilit n yimedyazen d umeslay sɣur kra n yimḍebren d yiεeggalen n tddukkla akked uselway-is. Ґef 15h yella-d ufraq n tecmilt (ammuden n tmedyazt) i yimedyazen i d-yufraren deg tezrigt tis mraw, Syin akkin yella-d umɛeẓber gar sin n yimedyazen-agi Ḥmed Laḥlu d Murad Raḥman i wumi tuɣal tejmilt aseggas-agi. Ma ɣef 21h00, tella-d temllilit gar yimedyazen d tesqamut n uktazal, iɣef yella Mass Zidan Yasin d aselway, ma d Mass Ɛekkuc Naṣer akked Massa Bulifa Ḥanan d iɛeggalen n tesqamut. Ma deg wass-nni n sem, 22 deg duğamber 2017 ɣef 10h, yella-d uḥric amezwaru n temsizzelt n tmedyazt alamma d 12h00, syin akkin ɣef 13h30, yella-d usarag d uskasi sɣur Mass Abdenour Abdeslam (d amnadi d amaru) s usentel-agi « Amecwar i d-telḥa tmedyazt tmaziɣt ». Ma ɣef 15h00m, yella-d uḥric wis sin n tmesizzelt-agi n tmedyazt, syin ɣef 17h00 m tella-d tmenna n yisefra sɣur Mass Murad Raḥman, yetbeε-it-id uskasi sɣur wid iḥedren. Ma d deg wass wis kraḍ, 23 deg duğamber 2017, ɣef 10h00m, yella-d uḥric wis tlata n temsizzelt n tmedyazt alamma d d 12h00. Syin ɣer-s ɣef 14h00, yella-d uḥric aneggaru n temsizwert gar yimedyazen. Ma ɣef 16h00m, tella-d tmenna n tmedyazt sɣur Mass Ḥmed Laḥlu, din din yetbeε-it-id uskasi sɣur wid yellan din. Ma d ass aneggaru, 24 deg duğamber 2017, tella-d tukci n yigerdasen n uttekki i wid yettekkin deg temlilit-agi tis mraw d yiwen, am wakken daɣen fkan arrazen i ttesɛa n yimedyaz-nni i d-nebder yakkan , akked d tesfuglan taggara si 10h00 n ssbeḥ d asawen. Am wakken daɣen i d-yella ɣef teɣzi n 4 wussan-agi, usenzi s ubuddu sɣur waṭas n yimura d yimedyazen, nezmer ad d-nebder gar-asen: Ḥsen Maric,Yidir Bellali, Yusef Haruni, Brahim Ben Ṭaleb, Kenza Ǧurǧura, Muhmed Nat Abdella…Ɣer taggara maḍi, ad nesmekti belli, azal n 60 n yimedyazen i yemḥezwaren ɣef setta n yimeḍqan imenza, gar-asen 17 n yimedyazen i imḥezwaren ɣef tlata-nni n warazen imezwura n tmedyazt tartar, ma d 43 n yimedyazen-nni-nniḍen mḥezwaren ɣef kraḍ-nni n warrazen tmedyazt tamensayt. Imedyazen d tmedyazin yekkin deg temsizzelt n tikkelt-a, usan-d seg ṭam n lwilayat: Tizi Uzzu, Tubiret, Lezzayer Tamaneɣt, Bumerdas, Blida, Sṭif, Tamenrasat d Bgayet.

Ghani Amazigh