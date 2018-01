Proverbes et dictons kabyles n Imache Chabane

Par DDK | Il ya 7 heures 23 minutes | 203 lecture(s)

Mebɛred mi d-yessufeɣ sin yidlisen, yakan de yiseggasen iɛeddan. ‘’L’Algérie au Carrefour’’ anda i i d-yessizreg, deg useggas n 2012, iḍrisen n baba-s Imache Amar i yellan gar tgejda n Umussu aɣelnaw, ladɣa, deg Yitri n Teriqt ugafa (Etoile nord-africaine- ENA), syin yerna yessuffeɣ-d ungal-is amezwaru s uzwel ‘’La mort du vieux chêne’’, deg useggas 2017, ha-t-an yeffeɣ-d udlis-is-nniḍen iwumi yefka isem ‘’Proverbes et dictons kabyles’’, deg taggara n useggas-a 2017. Deg udlis-agi-ines aneggaru, ijmeɛ-d Chabane Imache kra n yinzan mechuren deg tmetti taqbaylit, u yerna-d yessekfel-d kra ur nettwassen ara, inzan i qrib yegren deg tatut. I wakken ad gzun yimdanen, s telqayt, neɣ ad ten-iɛiwen akka ciṭ deg unamek n tenfaliyin-a akked wazal ttawint, yerra-ten-id Chabane Imache ɣer tefrensist, neɣ yefka-asen anamek i yezmir ad yili s tefrensist. Ugar n waya, yerna-d umyaru kra n tedyanin yeḍran deg tmetti i iwala netta zemret ad ilint d amedya deg ttrebga deg tmetti. ‘’Proverbes et dictons kabyles’’, d ammud i d-yeffɣen ɣer tezrigin Numidie , azal-is 300DA. Ilul Chabane Imache deg useggas 1952 deg taddart n At Mesbah deg tɣiwant n At Dwala, lwilya n Tizi Uzzu. Xas ulamma inuda Chabane Imache ad d-yerr ɣer tatut ayen i qrib ad yenger, acu kan amur ameqqran n yinzan akked tenfaliyin i d-yerra s annar, llant yakan deg yidlisen-nniḍen. Tis snat, lukan limer i yeqqin ɣer yal inzi neɣ tanfalit ɣer umezruy-is akked wamek i tt-id-yesnulfa bab-is. Tili, win ara yeɣren adlis, ad yegzi mliḥ anamek n yinzan, ladɣa mi ara nzer amur n yimeɣriyen n tmaziɣt i yellan akka tura, d ilmeẓyen neɣ d inelmaden, ur nesli ara i yinzan-agi srid ɣer yimawlan-nsen. Akken yebɣu yili, adlis-a n Imache Chabane yerna-d ɣer tsekla n tmaziɣt s umata.

Hocine Moula