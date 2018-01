Yecna Idir s waṭas n yiḥulfan deg temlilit-a

Par DDK | Il ya 6 heures 33 minutes | 223 lecture(s)

Sdat n 5 000 n yimferǧen i yecna ucennay ameqqran Idir, ass-nni, lexmis akked lǧemɛa deg tzeqqa n Mohamed Boudiaf, deg Lezzayer tamaneɣt.

D tameɣra tamezwarut ara yexdem mebɛed lɣiba n 39 n yiseggasen-yecna i tikkelt taneggarut deg useggas 1979. Ussan-d deg yal tiɣmert n tmurt n Lezzayer : meẓẓi meqqer ; aqcic, taqcict ; argaz tameṭṭut. Ussan-d i wakken ad walin acennay Idir i yecnan deg yal tamaneɣt n ddunit ala deg Lezzayer. Ussan-d ad t-walin s leqreb imi amur ameqqran n yilmeẓyen werǧin i t-walan sdat-sen, neɣ ɛad mazal urɛad i d-lulen asmi yecna i tikkelt taneggarut deg useggas n 1979. Deg uḥric amezwaru n tmeɣra-a, yefka Idir tagnit i talilt (chorale) n taddart-is At Yanni, iwumi yebɣa ad yefk afud igerrzen, i wakken ad d-cebbḥen taswiɛt u ad d-beggnen iman-nsen d akken ula d nutni d itran n uzekka. Cnan-d tizlatin n Idir, Sliman Ɛazen, d wiyaḍ-nniḍen, ayen yeǧǧan imferǧen ad tɛeǧǧben seg ssut aḥlawan n warrac d taḥdayin-agi i yesɛan gar 8 d 18 n yiseggasen deg tudert-nsen. Acu kan, tella-d tegnit tameqqrant i yeččuren d iḥulfan mi akken i d-yekcem winna akk ttraǧun wid-nni i d-yusan ɣer tmeɣra, acennay Idir. Ma yella ferḥen yis-s yimdanen-nni, netta qrib ur yumin ara swayen i as-yeḍran ass-nni. ‘’Ur tezmirem ara ad d-txemmem ayen akka s wayes i ḥulfaɣ, tuɣalin-iw ɣer ccna sdat n widak-inu’’, i d-yenna s yiḥulfan ucannay ameqrran. Syin, bdan la ttuɣun ‘’Imaziɣen, Imaziɣen’’, ayen yeǧǧan Idir ad asen-d-yerr akka ‘’Aql-aɣ akk da i wakken ad taf iman-is tmaziɣt. Tamaziɣt d iseɣ-nneɣ’’. Yebda tameɣra s tezlit ‘’Yezha wurar’’, syin ‘’Asefru’’. Deg wakken yewhem imi ula d imecṭaḥ ssnen tuqac-is, ɣlin-as-d yimeṭṭawen seg yiḥulfan. Uqbel ad yecnu tizlit ‘’Aɣrib’’, yenna-d kra n wawalen ɣef ssebba i yeǧǧan imdanen ttinigen zik-nni, neɣ ɛad deg yiseggasen 1970. Mi d-yecna ‘’Cfiɣ’’ akked ’’A vava inuva’’, iwala imferǧen la cennun yid-s, dɣa yenna-asen ‘’Kemmlet kan akken, nekk ad ruḥeɣ ad d-sweɣ lqahwa’’. Syin tecna-d yelli-s Tanina yiwen n ucewwiq igerrzen dayen kan, yella gar tezlatin n Idir (Ufiɣ). Am wakken yebɣa ad yessebgen belli ula d netta yettnaɣ ɣef yizerfan n tlawin, dɣa yehda-anent-id tizlit ‘’Sendu’’, mebwed mi d-yemmeslay ɣef unamek n usefru. Deg taggara, yettunefk-as uḍebsi n uwraɣ i lmend n umecwar-is n ccna sɣur anemhal n ONDA, am wakken i as-yessels, diɣ, abernus.

Hocine Moula