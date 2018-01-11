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Akeffadu
Yeldi uḥuddu aɣarim axxam-is amaynut
D ayen i yellan yetturaǧu seg waṭas-aya sɣur yimezdaɣ n tɣiwant-a n Ukeffadu akked tid i tt-iqerben. Ladɣa imi yella yessemɣi asirem-a uselway aqbur n tɣiwant-a Mass Mhenni Ḥadadu, i yuɣalen seg tefranin n unbir iɛeddan d aselway n Useqqamu aɣerfan n twilayt n Bgayet. Yella yessuter Mass Ḥadadu deg lwali n Bgayet, mi yerza i Ukeffadu deg Ccmini, ass n 26 yebrir 2017, ad iwali amek ara yebnu axxam n Uḥuddu aɣarim deg temnaḍt-nni akken ad iɣesseb ugar usellek d tallelt i yettunefkayen i lɣaci deg tegnatin yemgaraden. Dɣa lawan-nni i yeqbel asumer mass lwali, inebbeh wid i teɛna taluft ad bdun deg usbedd n uxxam-a akken ad yettwaldi taggara n useggas-a yezrin 2017. D ayen i yemmuggen ihi, imi, ass n 31 deg duǧember-a, mettwal 13:00, yeldi tiwwura-s uxxam amaynut n Uḥuddu aɣarim deg Ukeffadu akken ad yili d timerna i yiḥricen-nniḍen n win n Sidi Ɛic. S wakka ara yilin yiqeddicen-a n usellek qerben ugar i yiɣermanen n temnaḍt-a n Bgayet, imi d win i d iswi n yinesdabuyen, ama d wid n tɣiwant neɣ n twilayt . Ad d-nesmekti d akken s uxxam-a, sin-nniḍen i yettwabnan, seld win n Wadɣir d Yilmaten, i yebdan lxedma deg 2017.Tettarra-d awellih Tenmehla n Uḥuddu aɣarim n Bgayet ɣef wazal i fkan yimḍebbren n waɣir n Bgayet i tsutriwin-nsen akken simmal ad ttwenniɛen aqeddic ugar i rraḥa n ugdud.
M. K.