Timlilit taseklant n Larbi Yahioun

Par DDK | Il ya 6 heures 31 minutes | 245 lecture(s)

Ssebt-agi i d-iteddun, 13 deg waggur-a n yennayer ideg nella, ɣef 14h00 n tmeddit, ad tili temlilit taseklant s tewsit n “Café Littéraire” deg Wammas adelsan Ferhat Ramdane n Buzgan deg lwilaya n Tizi Uzzu. D timlilit ideg ara yezzi wawal ɣef usentel-agi : “Tutlayt Taqbaylit: seg tsekla ar tussna”. Ad d-yili wawal ɣef wamek i d-tezger teqbaylit seg tsekla taqburt, tedder armi tuɣal d tutlayt n tussna d tmussni am nettat am tutlayin-nniḍen, d wagi i d asentel agejdan i yettraǧun seg temlilit-agi taseklant. Am wakken daɣen ara d-imeslay uselmad d umaru d umnadi deg uḥric n yidles amaziɣ Mass Yahioun, ɣef udlis-is aneggaru “Taqbaylit : Iles d yidles”, i d-yessazreg deg useggas n 2016, ad yili diɣ usenzi s ubuddu-ines i wid yebɣan ad t-aɣen. Ad d-nesmekti imeɣriyen-nneɣ i wumi ur tettunefek ara tegnit ad rzun ɣer dinna, zemren ad as-slen srid deg rradyu n tiddukkla tadelsant Tiɛwinin, deg tansa-agi n Internet: www.act-bouzeguene.org/radio. Awal ɣef umara. Larbi Yahioun deg tazwara d amaru n 4 n yilisen. Adlis-is amezwaru d tamedyazt, yis-s i yenǧer abrid n tira, “Tayri n umedyaz”, yeffeɣ-d ɣer Usqamu Unnig n Timuzɣa (HCA), deg useggas n 2014. Syin, yerna-d tamezgunt “Lewsaya n baba” deg 2015. Sakin, yessuffeɣ-d amnir i wumi isemma “Abrid ɣer ukayad n Tmaziɣt” deg 2015. Ma deg taggara n useggas 2016, yessuffeɣ-d adlis-is aneggaru, win iwumi isemma “Taqbaylit, iles d yidles”. Deg tis snat d amnadi, imi yexdem yakan tizrawin, yebnan ɣef unadi ussnan deg unnar n tutlayt d yidles n Teqbaylit, ɣef tmedyazt tamensayt, ɣef wungal n teqbaylit…atg. Yesselmad daɣen tamaziɣt deg uɣerbaz deg lwilaya n Bgayet. Am wakken daɣen ara d-nesmekti imeɣriyen-nneɣ, belli d tagi i d timlilit taseklant deg useggas-agi amaynut n 2018, nessaram ad idum leqdic n tiddukkla-a i lebda.

G. A.