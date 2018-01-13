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Souk El Ténine
Tenḥaf tɣiwant mačči d izli !
Tettwaḥsab tɣiwant n Souk El-Ténine, yetabaɛen ɣer dayra n Lemɛatqa, i d-yezgan deg unzul n temdint n Tizi Uzzu, d yiwet n tɣiwanin gar tɣiwanin yettwattun ɣer yidis n tnigas, taɣiwant n Lemɛatqa.
Taɣiwant mebla lgaz n temdint
Deg tegres i icuban tagi, anda asemmiḍ la igezzem iḍarren, deg yiwen n wakud anda tuget n tudrin deg tmurt n leqbayel, sɛant lgaz n temdint ula d tid yellan deg tɣaltin n yidurar ; deg yiwet n teswiɛt anda amḍan n tudrin ideg yecɛel lgaz ugar n 75% deg ugerzu n Tizi-Uzzu, maca imezdaɣ n tɣiwant n Souk El Ténine, mazal ar tura urɛad yecɛil ɣur-sen lgaz n temdint. Ula deg tlemmast n tɣiwant, ala tudrin n Tiɣilt Maḥmud, Agni n Wufal d At Izzid ideg yella, ɣas ma ur iḥuza ara tuget n tnezduɣin n tudrin-agi. Alaḥsab n yisalli anegaru i d-fkan srabes teɛna temsalt n taɣiwant n Souk El-Ténine, wekden-d d akken lgaz n temdint, yennul kan 30% n tnezduɣin n tɣiwant. Aɣbel-nniḍen i iḥuzan tamḍiqt-agi, d asenfar n trisiti, anda llant ar ass-a kra n tnezduɣin deg tuddrin ur nekcim ara, ladɣa tinezduɣin timaynutin akked tid yellan deg temḍiqin yeffɣen ɣef taddart. Ma dayen yeɛnan tiftin n tzayazt ( éclairage public) deg tlemmast n tɣiwant yakan, llan yibardan ur tent-nesɛi ara ar ass-a. Dɣa ula deg kra n tudrin ur sɛin ara tiftilin.
Tarawnat (anarchie) deg tlemmast n tɣiwant
Ɣas ma yella-d yakan yiwen n usenfar n useqqɛed n wudem n tɣiwant deg useggas n 2013, maca xemsa n yiseggasen seld asenfar-agi, acemma ur yessefraḥ deg tɣiwant, imi mazal ar tura kra n temḍiqin deg tlemmast n tɣiwant mebla aseqqɛed ama deg wayen yeɛnan iberdan neɣ iqadusen n waman n ugeffur d waṭas n temsal-nniḍen i iɛeggben anegmu deg tɣiwant. Timḍiqin n tzegzuwt, d yimukan n ustaɛfu urǧin llan deg wahil n tɣiwant, dɣa ula d tiḥuna tiqdimin i d-yefkan yir udem i tɣiwant, mazal urɛad twahuddent. Ula d aɣbel n uɣlaq n yibardan s seba n yir aselḥu n tḥuna-agi , d tuget n imsebriden yesɛan tikerwas. Dɣa taluft tettzad deg wussan n suq. I wakken ad tɛeddiḍ deg tlemmast n tɣiwant, ilaq ad tesɛuḍ sber meqqren, ladɣa ma yella mlilen-d sin n yikumya imeqranen. Tawaɣit-nniḍen, tcudd ɣer liḥala n wwid yesnuzun ɣer rrif n yiberdani ten-ittaɣlaqen s sselɛa-nsen. Ɣas ma ttwabnant tḥuna i widak-agi, maca ugin ad senzen deg-sent, ayen ibeddlen udem i teùdint-agi. Iɣab ula d aḥric n laman deg tamḍiqt-agi n leqbayel, dɣa tikarḍiwin, lbiɛ n lehyuf d crab deg yiberden, d ayen i d-igellun s yibaxixen yemxalafen, takarḍa n tḥuna, d takarḍa n yimdanen d waṭas n tlufa-nniḍen yettḥazen taɣiwant-agi.
Taɣiwant mebla annar d tzeɣwa n waddalUysen yilmeẓyen n Souk-El Ténine seg yir liḥala n temɛict ideg i ttidiren. Ula d annar-nni n ddabex uḍar i d-yezgan deg umḍiq iwum qqaren Ifekran, anda llan tturaren, yettunefk i usenfar n lebni n sbiṭer, ur yebdin ara ar ass-a. Tiddukliwin d trebuyaɛ n ddabex uḍar, ur ufint ara anda ara urarent. Tuget deg-sent, turarent deg tɣiwanin-nniḍen. D ayen ur yezmir umdan ad yales imi tuqtent tlufa deg temḍiqt-agi n leqbayel, ama d ayen yeɛnan aḥric n yidles ur nsɛi amkan, ama d ayen yaɛnan aseḥbiber ɣef ugama d tezdeg. Dɣa, lxedma ur telli ara, akk, imi tuget n yimdanen, ttruḥun ɣer temdinin timeqqranin akken ad nadin axeddim. Iḥi tiɣri n yimezdaɣ n tɣiwant i yimḍebbren teɛna tamsalt i useqqɛed n liḥala n tɣiwant-nsen yettwattun.
Ali Zalouk