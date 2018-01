Tasɣunt Isekkilen deg ssuq s wass-a

Par DDK | Il ya 6 heures 32 minutes | 172 lecture(s)

Ass-agi n letnayen 8 deg waggur n yennayer 2018, i d-teffeɣ ɣer ssuq tesɣunt “Isekkilen” n tiddukkla tadelsant Itri n Uzekka n taddart n Yixelwiyen deg tɣiwant n At Ɛissa Mimun. D uṭṭun amezwaru n tesɣunt-agi tamkerḍeyurt ( ara d-itteffɣen yal 3 wagguren), ad tettnuzu deg tnedlisin s wazal n 100 DA. D tasɣunt yuran s snat n tutlayin-agi tamaziɣt akked tefransist, i d-yewwin awal ɣef ddeqs n yisental d temsal yemgaraden. Ad naf deg-s snat n tdiwenniyin, yiwet n Muḥend n Ayt Abdella ( d yiwen gar 24 n yimeḥbas n tefsut n yimaziɣen, d amedyaz d amaru daɣen), ma d tis snat d tin n Muḥend Arkat, s yisem-is d mmi-s n temnaḍt-agi yerna d aneggal u d amaru s teqbaylit. Am wakken daɣen ara naf 11 n yimagraden-nniḍen s teqbaylit, gar tmucuha d tullisin d yiḍrisen n yinelmaden i d-yufraren deg temsizzelt i xedmen yakkan deg 20 yebrir 2017. Llan daɣen yisental n tussna, ladɣa ɣef tdawsa d waṭtan n Sida. Am wakken diɣ i fursen tagnit i wakken ad as-rren tajmilt i umedyaz d umaru ameqqran Ɛli Maqur, i d-tefka temnaḍt-agi. Seddan-d daɣen kra n tukkisin seg yisefra yura deg udlis “Ul Yerɣan”. Llan daɣen yiḍrisen i d-yewwin awal ɣef wazal n tmeṭṭut deg tmetti, d kra n wansayen n tmurt n Leqbayel, am yennayer. Llan daɣen 4 n yiḍrisen s tutlayt n tefransist, i d-yewwin awal ɣef umecwar n tezlit taqbaylit, agzul n tmezgunt “L’Mir” i tetturar tiddukkla-agi zik, yella daɣen wayeḍ ɣef tefsut taberkant n 2001. Ma ɣer taggara, ad naf kra n temseɛraq d tririt-nsen, llan daɣen kra n yinzan s teqbaylit d tefransist, gan ula d amkan i wurraren, gar-asen: Suduku, Taruẓi n uqerruy, Awal uffir, Azeṭṭa n wawalen...atg. Llant diɣ kra n tugniwin n leqdicat d yiremmad n tiddukkla-agi i iqeddcen deg unnar n yidles seg 2008. I lmend n waya, ha-t-an wayen i d-yenna uselway n tiddukkla-agi, Mass Amar Bedrani: “S lferḥ d ameqqran i nekker i usbeddi n tesɣunt-agi, imi i tikkelt tamezwarut deg umezruy n tiddukkla “Itri n Uzekka”. Nekkni nqubl-itt s tumert meqqren nessam daɣen imeɣriyen neɣ imezdaɣ n temnaḍt-nneɣ ad ferḥen yis-s. Ad ferseɣ tagnit i wakken ad snimreɣ akk imdanen i d-yefkan afus i wakken ad tlal tesɣunt-agi, ama yeqqreb neɣ yebɛed”. S wakka ad naf belli d tasɣunt n yidles, d tasɣunt tussnant, nessaram-as teɣzi n leɛmer i tesɣunt d tiddukkla-agi, d tikli ɣer sdat.

Adaoun Abdelghani