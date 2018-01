Par DDK | Il ya 9 heures 11 minutes | 198 lecture(s)

Agdud amaziɣ yellan deg yal tamurt n tmazɣa, ad yesfugel azekka n lǧemɛa 12/01/2018, amenzu n waggur n yennayer deg leḥsab n yimaziɣen i yewwḍen ɣer 2968.

Yennayer d aggur yesfiliten i rrbeḥ, lxir, lerẓaq, tazmart d talwit (lehna). Yal tama deg tmurt n Lezzayer s umata neɣ tamurt n Leqbayel amek i t-tettmagar. I lmend n wannect-a, nexdem tirza s annar i wakken ad d-nẓer amek ttqabalen ansay-agi. Dɣa nefren tlata n temnaḍin-agi: Iwaḍiyen, Iɛekkuren akked Wagennun i wakken ad nẓer amek i d-yettili usmekti n yennayer gar zik d tura.

Deg Yiɛekkuren

Di tirza-nneɣ ɣer taddart n Uḥmil n temnaḍt n Yiɛekkuren, nemlal-d Nna Werdiya yesɛan 86 n yiseggasen deg leɛmer-is, tefka-aɣ-d ugar n yisallen ɣef wamek i d-smektayen yennayer, dɣa tenna-aɣ-d: “ Cfiɣ-d si zik nxeddem yennayer, nettheggi-as sin neɣ tlata wussan uqbel, sin neɣ tlata-nniḍen deffir-s. Ntteg imensi n yennayer ass n 11 janvier ɣer yiḍ, ad nezlu qbel ayaziḍ n tmurt, syin ad nheggi ad nselxes isufar-agi: lḥemmeẓ, lubyan mm laɛyun, ibawen, tajilbant, laɛdes, ad as-nernu lebṣel, lbaṭaṭa. Ma d aseqqi-nni-ines ad as-nernu taɛeṭṭart d yiɛeqqaren, ad nesfur daɣen seksu ad t-nedhen cwiṭ s zzit. Ma ɣer tmeddit, ad nseww seksu s uyaziḍ bu ssebɛa n yisufar-agi i d-nniɣ yakkan. Nesewway daɣen lexfaf, tiɣrifin, lemsemen, aḥeddur…atg’’, tkemmel deg umerslay-is: ‘’Mi yewwa yimensi, d tamɣart n uxxam ara i iferqen, yal aɛeggal s umur-is, ifellaḥen, ad asen-fken timeṣsaḍin, imɣaren d tidmarin, ma d tullas d tiferawin, i wakken ad ruḥent neɣ ad zewǧent. Yerna tiwelliyin yellan deg taddart, ad ruḥent ad ččent nutenti d yixxamen-nsent deg uxxam n baba-tsent, ma d tid yeffɣen i taddart, mi iɛedda yennayer s yiwen neɣ sin wussan, ad rezfen ɣur-sent, ad asent-awin ayen yellan: lexfaf, tiɣrifin, lfakya, lemsemen, timellalin…atg. Ntencad-d daɣen iqriben-nneɣ s axxam i wakken ad ččen imensi yid-nneɣ’’, terna tenna-d: ‘’Mi ɛeddan xemsa neɣ setta wussan ɣef yennayen, ad iɛzel iman-is, neqqar-as (leɛzayen n yennayer), ad yaɣ lḥal yeǧǧuǧeg wazu, ad nruḥ ɣer lexla ad nawi azu, syin ad ten-serɣ ɣef teblaḍt, mi d-yebra i waman-nni-ines, ad ten-ḍlu i timi-nneɣ d ucebbub-nneɣ i wakken ad yiǧǧhid. Ass n yennayer, nexeddem diɣen ttesḍila tamezwarut i warrac imecṭaḥ; akken ad yeğhedd ucebbub-nsen, nteqqen-asen diɣ lḥenni. Llan wid yeqqaren ad nsewsem neɣ ad nsemmi ayaziḍ-agi ɣef mmi-s ameẓyan’’. Ma ɣef wayen yeɛnan ssuq n warrac i tikkelt tamezwarut, tesmekta-d amek i d-yettili zik-nni. ‘’Dagi ɣur-nneɣ deg Yiɛekkuren, ssebt ara d-yasen sdat n yennayer, yal aqcic yewwḍen 17 neɣ 18 n yiseggasen deg leɛmer, ad isewweq i tikkelt tamezwarut akken ad yawi aqerruy n uzger ara yemmezlen d amezwaru; i wakken ad yuɣal d aqerruy ɣef uxxam-nsen. Ad t-sewwen, ad t-bḍun d leqsabi, syin ad siwlen i lǧiran ad d-asen, ad ččen imekli neɣ imensi. Ula d tiwelliyin izewǧen, sɛant lḥeqq-nsent. Ma tid yeddan deg taddart, ad ruḥent ad ččent, ma d tid yeddan akkin i taddart, d nutni ara yerzun ɣur-sent. Ma yella ur sɛin ara arrac imecṭṭaḥ neɣ wid yesɛan ugar n 16 n yiseggasen, xeddmen kan imensi-nni n yennayer, ad t-tečč akk twacult lwaḥid, meɛna ur xeddmen ara ayen-nniḍen. Ha-t-an wamek i d-cfiɣ nxeddem yennayer zik, ma d tura kkulec ibeddel. Zik ssebɛa-nni n yisufar swayes i nesseway ayaziḍ, nettawi-ten-id seg tmazirt, ma d tura kkulec deg tḥanut, yerna tura ṭṭaqqa n twaculin ur d as-ttarrant ara 7 n yisufar”.

Deg Yiwaḍiyen

Mi nruḥ ɣer temnaḍt n Yiwaḍiyen, nufa dinna yiwet n temɣart yesɛan 76 n yiseggaseg leɛmer-is, isem-is Nna Faḍma, tefreḥ aṭas mi d as-nenna ad aɣ-d-tmeslayeḍ ɣef yennayer dagi deg temnaḍt-nwen gar zik d tura i uɣmis-agi-nneɣ. Dɣa ha-t-an wacu i d-tenna: “ Nekk cfiɣ-d zik, nesewway berkukes s uyaziḍ n tmurt, tettseṭtil i yigerdan i tikkelt tamezwarut, i wakken ad yiǧhiddd ucebbub-nsen am wakken daɣen nesewway aḥeddur, yerna udem-nni amezwaru neṭḍeggir-it ɣef uqerruy n uqcic-nni iwumi nseṭṭel tikkelt tamezwarut, i wakken ad yeqɛed uqerruy-is am yigenni. Ma d taqcict, ad d-awin uzu seg lexla, ad serɣen ɣef lḥaǧa n wuzzal, tin ɣur-s ad as-teḍlun i timi-ines i wakken ad ṣeḥint wallen-is’’. Ma d amek i d-yettili yimensi n yennayer, tkemmel tenna: ‘’Mi ara neseww imensi ass-nni n 11 janvier, ad d-nenced akk tawacult, meqqer neɣ meẓẓi, i wakken ad nečč imensi n yixef n useggas jmiɛ. Lḥasun nekk dagi iwumi i d-cfiɣ nxeddem-it zik, yerna yal yiwen d tezmart-is. Ma d tura ur ẓriɣ ara ma d akemmel i ttkemmilen neɣ yella wacu i d-win d ajdid. Zemreɣ ad iniɣ belli seg Yiwaḍiyen, mazal tiwaculin xeddment ayen akken xeddmet zik, llant daɣen tiyaḍ ala ayaziḍ-nni kan i sewwayent”.

Deg Wagennun

Am wakken daɣen i nesteqsa yiwet n tmeɣart deg temnaḍt n Wagennun, i wakken ad neḥsu amek ttqabalen yennayer ama zik ama tura, dɣa Nna Tasadit, yesɛan 80 n yiseggasen deg leɛmer-is, ur tcuḥ ara deg tririt ɣef usteqsi-nneɣ, ha-t-an ihi wayen i d-tenna: “ Seg wasmi i d- cfiɣ d tilemẓit, nkenti s tlawin n Wagennun, nxeddem imensi n yennayer, ass n 11 deg waggur n yirumyen. Akk tulawin yellan deg uxxam, ad mεawanent afus deg ufus i wakken ad t-id-wennεen-t. Dɣa dagi ɣur-nneɣ, nsewway am nekni am temnaḍin-nniḍen seksu d uyazid n tmurt akked ssebεa n yisufar. Ma d tamsalt n yisufar-agi, yal yiwen ad iseww ayen yesɛa deg uxxam, ilaq ad ilin 7 u daya. Gar yisufar nessexdam aṭas dagi, d wigi: lḥemmez, lubya n leqbayel, lubya tacebḥant, ibawen iquranen, leεdes d tjilbant taqurant, lebṣel, lleft, ṭumaṭic, tasemt neɣ lexliɛ, leɛqaqer…atg. Am akken llant tid i d-isewwayen daɣen tiɣrifin, lesfenǧ, aḥeddur...atg’’. Ma d ayen yeɛnan aheggi, tenna-d: ‘’Zik-nni yal aεeggal yewwḍen 17 neɣ 18 n yisseggasen d leεmer-is, d netta ara yezlun ayaziḍ-nni n yennayer. Yerna lǧemɛa-nni i d-iteddun, ad isewweq ɣer ssuq ad d-yawi aqerruy n uzger, i wakken ad yuɣal d aqerruy n uxxam. Cfiɣ daɣen nxeddem ttesḍila tamezwarut i warrac imecṭaḥ i lulen deg useggas-nni iɛeddan. Tameddit n wass, mi d lawan n wučči, ad d-nnejmaεen akk yiεeggalen n twacult merra seg umeqqran ama d amectuḥ, s yirgazen d tlawin ɣer yiri n lkanun. Imir, tettmlili tasa d way turew, tawacult merra tettettu ayen iɛeddan. Ass-nni tteksen-d yimezdaɣ n taddart ilili, ttεeliqen-ten ɣef umnar n tewwura n yixxamen-nsen, akka i tterḥiben s useggas amaynut. S waya i sebεaden ddaεwessu. Ma daxel n yixxamen, ttεawaden-as, tteslaɣen tizeɣwa s talaɣt, am wakken i ttbeddilen daɣen inyen n lkanun’’. Ula mi ara ɛeddin wussan ɣef yennayer, yettili-d leqdic-nniḍen, ɣef wakken I aɣ-d-txekked temɣart-a. ‘’Mi ɛeddan kra n wussan ɣef yennayen, ad iɛzel iman-is, nessawal-as (leɛzayel n yennayer), ad yaɣ lḥal yeǧǧuǧeg wazu, ad nruḥ ɣer lexla ad nawi azu, syin ad ten-serɣ ɣef ujenwi, mi d-yebra i waman-nni-ines, ad ten-ḍlu i timi-nneɣ d ucebbub-nneɣ i wakken ad yiǧǧhidd kter. Ma d tura, kkulec ibeddel mačči am zik. Tura ala seksu-nni bu ssebɛa n yisufar i xeddmen, yerna ayaziḍ d win n lbiɛ mačči d win n tmurt. Xeddmen daɣen tura timeɣriwin di kra n tudrin”. S wakka i d-nezzi i kra n temnaḍin n lwilaya n Tizi Uzzu, anida i d aɣ-d-fkant temɣarin-agi tinagiyin-nsen ɣef wamek i d-cfant xeddmen yennayer di tama-nsen, d wamek tbeddel teswiɛt tizi n wass-a. Ɣer taggara, nessaram-awen akk aseggas amerbuḥ, aseɛdi i yal yiwet i yal yiwen. Nessaram daɣen tilawin-nneɣ neɣ tiwaculin-nneɣ, ad ṭṭfent deg wansayen n lejdud.

ADAOUN Abdelghani