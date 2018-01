Asfugel deg n Tizi Uzzu

Par DDK | Il ya 9 heures 43 minutes | 259 lecture(s)

Aṭas n yidisan i d-iheggan ddurt n tgemmi tadelsant tamaziɣt, i lmend n usfugel n yennayer. Dɣa muggren ansay-agi n yennayer s wahil d amerkanti, imi d-llant wazal n 22 n temsikniyin n waṭas n tewsatin n tẓuri: tiqendyar, lfeṭṭa, aẓeṭṭa, lmakla, iselsa, tamemt, llant ula d tid n yidlisen akked tezrigin n HCA, CNPPAH, tamkerḍit taɣelnawt….atg. Ass-nni n lḥed 7 deg yennayer 2018, deg tzeqqa tameẓyant n umezgun seg 10h00 d asawen, tella-d tezlagt n yisaragen, sɣur Mass Slimane Hachi, Mass Abdenour Abdeslam, Mass Brahim Tazaghart, Said Chemakh, Hamid Bilek akked Bouzidi Mustapha. Syin akkin ɣef 14h00 n tmeddit, yella-d usenɛet n usaru-agi “Yennayer di Wehran” n umsuffeɣ Karim Said El Hadj. Am wakken daɣen i d-llan 3 n yisikwan i lfayda n yigerdan, deg umḍiq n yisikwan, seg 10h00 alamma d 12h00. Yella win tira n tfinaɣ akked uxeddim n tkerḍiwin n usisrem, yella diɣ win n usuneɣ akked win n tira n tfinaɣ. Ma d ass-nni n letnayen 8 deg waggur-agi ideg nella, ḍran-d semmus n yisaragen, sɣur: Mass Rabhi Allaoua, Mass Challal Mustapha, Mass Sid Ali Lahlou, Mass Bourdouz Abdenacer akked Mass Mohamed Ghebrini. Yella-d diɣ ɣef 14h00 n tmeddit, usenεet n usaru n Mass Cherif Mammeri ɣef yennayer. Ass-nni ttlata 9 deg yennayer 2018, seg 10h00 alamma d 12h00 n uzal, llan-d tlata n yisikwan-agi: win tira n tfinaɣ akked uxeddim n tkerḍiwin n usisrem, yella diɣ win n usuneɣ. Ma ɣef 13h00 n uzal, yella-d usenɛet n usaru-nni n Mass Cherif Mammeri, i d-yewwin awal ɣef yennayer. Ass-nni n larebɛa 10 deg yennayer 2018, seg 10h00 alamma d 12h00 n uzal, llan-d kraḍ n yisikwan, yiwen n tira n tfinaɣ, wayeḍ n usuneɣ, wayeḍ n lxedma n tkerḍiwin n usisrem. Ma deg wass-nni n lexmis 11 deg waggur-a ideg nella, ɣef 10h00 n ssbeḥ, deg umḍiq n temsikniyin, tella-d temsizzelt n rruba tamensayt tuzzigt n yennayer, gar yimekkiyen n lwilayat-agi: Blida, Khenchela, Adrar, Jijel, akked Tizi Uzzu.

A. A.