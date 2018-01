Ulac aṭas n zzit deg uzemmur!

Par DDK | Il ya 9 heures 42 minutes | 269 lecture(s)

D ayyuren tura, segmi kkren yimezdaɣ n tɣiwant n Ayt Smaɛel i tleqqaḍt n uzemmur, i d-yettuɣalen seg useggas ɣer wayeḍ.

Ɣas ma yal lawan n tleqqaḍt-a, yemgarad ɣef gma-s deg wayen i d-ttakkent ṭṭjur n uzemmur; tikwal ttarwent s waṭas, tikwal d anemgal, wanag winna ur yelli d ugur ameqqran ɣur-sen skud ẓran d drus axir n wulac. Ladɣa imi seg zik, ɣas ad ixas uzemmur, yettili ddeqs n zzit. Ttafen lbaraka deg uzemmur-nni i sɛan d wayen i asen-d-yefka. Acu kan, aseggas-a, ur yelli am wid iɛeddan seg tama n lɣella n zzit-nni i ineqsen maḍi ma nmuqel i yilindi d yiḍelli yezrin. Aya, dɣa, rran-as lwelha kra n yimezwura i d-iberrin mi ara ččaren kan snat neɣ tlata n teckarin, d mi ara ldint lmeɛesrat, imi asen-ikeffu zzit send ad d-telḥeq tleqqaḍt tayeḍ. Wehmen yineggura-a imi werǧin ḥeḍren i teswiɛt am ta, anda tacekkart n 25 n yikiluyen, i niqal teggar-d seg 5 alami d 7 n tlitratin n zzit, tuɣal tettak-d ala 3 neɣ 3 d uzgen. Ma tger-d ugar, ad tt-tessaweḍ i rebɛa n tlitratin. « Aseggas-a, ɛetbeɣ aṭas deg ujmaɛ n uzemmur-iw, meɛna ur friḥeɣ mi t-id-briɣ. Iger-iyi-d drus maḍi n zzit! ». I d-yenna yiwen n umezdaɣ s usḥissef. Ma nuɣal-d i tmentilt n unqas n zzit, ad d-nini d taɣarit n yiɛeqqayen n uzemmur i yellan deffir. Ternuḍ-as ahat terqeq-nsen i yettaǧǧan aɣwaw ad yeṭṭef azgen seg-sen. Maca, skud anagar kra n yimezdaɣ i d-yegren ar tura drus n zzit, ma d wid-nniḍen gren-d akken nnumen, llan wid yeccukten d imḍebbren neɣ d ixeddamen n lmeɛesrat i yettakren zzit-nni i wid yewwin azemmur-nsen ad t-id-brin ɣur-sen. Daymi kukran wid i mazal ur d-brin ara, ad asen-teḍru am yimezwura; ad d-gren drus n zzit.

Kaissa Khalifi