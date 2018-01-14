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Ajdid deg tira
Amek i d-tennulfa tfada (calendrier) n yimaziɣen
Tafada tamaziɣt, d ayen i d-yennulfan deg useggas n 1980 sɣur umeɣnas acawi Amar Negadi i yettwassnen s yisem Amar Acawi. Yella umeɣnas-agi i ilulen deg usegas n 1943 deg Tbaten, deg Ugraw n Yimaziɣen (Académie Berbère) deg tmurt n Fransa. Yeqdec deg-s kra n lweqt kan deg yiseggsen-nni 1970. I wakken ad yefk izamulen i umennuɣ d leqdic ɣef tmaziɣt, ixemmen ad yesnulfu tafada n yimaziɣen imi iwala tella tfada n yimasiḥen akked tin n yinselmen. Ihi, inuda acḥal d aseggas i wakken ad d-yaf ansi ara t-yebdu. Yuɣal, yefra-tt d rray-is, u yewwi nnican seg wasmi yuɣal Cacnaq d agellid ɣef yiferɛunen (yesbedd tagelda tis 22) deg useggas n 950 uqbel tallalit n ƐIsa. Aya, ɣef wakken i t-yufa netta deg unadi-ines, imi ar tura mazal ur tefri temsalt-agi n wazemz-agi. Ihi, yekker Amar Negadi, yexdem-d tafada tamaziɣt deg useggas-nni 1980 u yebda amenzu n yennayer 2930, ass-nni 1 deg yennayer 1980. Syin, uɣalen sseɣtan-t, rnan-as ussan ɛlaḥsab n umgarad yellan gar tfada Julien akked tin Grégorien. Teffeɣ-d tfada-agi i tikkelt tamezwarut deg tesɣunt Assaɣen n Tiddukkla n Uɣref Amaziɣ anda yella Amar Amaziɣ. Akka, i d-ttlalent ula d tanfusin ɣer yigduden-nniḍen.
Hocine Moula