Tiɣri i yimedyazen

Am wakken i tt-tesɛa d tannumi yal amenzu n Yennayer, tger-d ussan-a yezrin Tdukkla tadelsant Adrar n Fad tiɣri tansayant i tikkin deg umsizwer n tmedyazt ara yemmaggen deg meɣres-a i d-iteddun 2018. D ayen yerran srid i lemsaq n tmedyazin d yimedyazen i yebɣan ad kkin s wayen i d-snulfayen deg teẓrigt-a tis mraw d sḍis n tmedyazt tamaziɣt, d tajmilt, am dima, i umussnaw Dda Lmulud At Mɛemmer. I waya, ilaq fell-asen kan ad d-aznen kraḍ seg yisefra-nsen imaynuten, s sin n yimedyaten i yiwen, i yuran s tira tamirant d wallal n uselkim, ɣer yiwet seg snat n tansiwin-a: Tiddukla tadelsant Adrar n Fad, cidex 3, BP105. Taregragt (06044) Ayt Smaɛel, Bgayet. Neɣ i tansa n umayel: acafdz@yahoo.fr. Ma d azemz aneggaru n uceyyeɛ yettwaɛeyyen-d ɣer 26 deg furar 2018. Ad d-nesmekti kan d akken gar yisuḍaf n tikkin, yewwi-d ɣef yimekki ad yili yessamed 18 n yiseggasen akken ad yezmir ad yekki deg umsizwer-a. Ma d wid yebɣan ugar n yisallen, ama ɣef umsizwer-a s timmad-is neɣ ɣef tfaska s umata, zemren ad siwlen ɣer wuṭṭunen-a n tdukkla: Til/Fak: 034 39 00 90. Amafus: 05 41 29 41 52. Am yal aseggas, deg tumert dima ara yesnubget Udrar n Fad iqerdacen n wawal, meskud ttsemmiden deg uzday n tektiwin d umennuɣ i uḥraz n wayen yettwabnan yakan deg tgemmi-nneɣ timawit, d usnulfu n umur-nniḍen n lebni d amaynut.

M.K.