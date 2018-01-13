Par DDK | Il ya 11 heures 23 minutes | 210 lecture(s)
Maksim Vacyi-Lagrav, uṭṭun wis 5 deg umaḍal deg ccaṭrenj
« Ilaq ad netturar war tugdi...»
Aql-it akka tura gar 5 n yimuraren akk ifazzen n ccatranj deg umaḍal. Ilul MVL deg temnaḍt n Ile-de-France deg Fransa, aseggas n 1990. Ulamma yeḥres cwiṭ wakud-is imi yezga yettinig, yeqbel Maksim ad d-yerr i kra n yisteqsiyen-nneɣ deg tdiwennit-a ɣef waddal d wurar n ccatranj!
Aɣmis n Yimaziɣen: Seld arraz n Saint-Louis d umḍiq wis 2 deg Grand Chess Tour, ur telhi fell-ak taggara n useggas-a 2017 a Maksim. Awal ɣer waya?
Maksim Vacyi-Lagrav: Ih, d tidet, maca s ujemmal, 2017 yella i nekk d aseggas afessas. Llant-d tɣawsiwin yelhan maḍi, am tid i d-tbedreḍ, maca yella daɣen umḍiq wis sin i ṭṭfeɣ deg usismel amaḍalan (classement mondial) deg teɣzi n kra n wayyuren. D asḥissef, imi iswi ameqqran n uɛeddi ɣer Tberza n Yimazwaren ( Tournoi des Candidats) ur yettwaweḍ ; iban d akken yusa-d waya ad yessenquqel tacrawt taneggarut n useggas…
Mazal-ik akken yebɣu yili gar 5 n yimuraren ifazzen deg umaḍal. Aya yesheddin dɣa?
Yettban-iyi-d ssekneɣ-d s wudem yesfan d akken tura dayen aql-i gar yimuraren ifazzen n tedɣert i izemren ad sirmen ad qqimen deg umeqyas-a umdil. Dɣa ihi, aql-i qeɛɛdeɣ iman-iw deg tebdart n 5 ifazzen, ssarameɣ ad d-ḥelliɣ aneggez amaynut deg 2018.
Ma yewwi-d fell-ak ad terreḍ i usteqsi isehlen n ubujad, ara ak-d-yinin: a Maksim amek zemreɣ ad rennuɣ tiram, ad aẓeɣ ɣer sdat deg ccatranj? Amek ara tili tririt-ik?
Ur ilaq ara ad nugad ad nurar, dima ma yella wamek. Nezmer daɣen ad nezrew urar, niḥqa, yelha kullec skud nesɛedday akud sdat tfelwit. Daɣen, ur ilaq ara ad nekukru, ad neɛreḍ iman-nneɣ i turart akked walbaɛḍ yeqwan fell-aɣ.
Ɣef tmuɣli-k, nezmer ad d-nuɣal d Akerwa (Maitre) ameqqran, nekni neggar-d aɣrum anda-nniḍen. Yettusemma war ma nefka akk akud-nneɣ i ccatranj?
Ih niḥqa nezmer. Llan yimedyaten n medden i yessawḍen i waya, d acu kan d tidet ad qqimen drus-it maḍi. Llan daɣen yisadaren i d-yettuɣalen d ikerwaten imeqqranen, maca leḥqen deg tqacuct n wayen iwumi zemren, ur yili wamek ara rnun, ad alin ugar. Wi, zemren ad sɛun lebɣi ad bedlen lḥirfa, meɛna ad ṭṭfen azwel-nsen i lebda akken yebɣu yili.
Mbeɛd tibawt deg Tberza n Yimazwaren ara yemmaggen deg kra n wayyuren, d acu-ten yisenfaren-ik i useggas-a amaynut n 2018?
Ad yili d tidet 2018 d aseggas yemgarad, ulamma ad d-ilint deg-s kra n temsizzlin tixatarin, am le Grand Chess Tour d les Olympiads. Iswi-w, d asken n wudem yelhan deg temsizzlin-a, agerrez n usismel-iw amaḍalan cwiṭ, d uwenneɛ n wurar-iw ugar, akken ad iliɣ heggiɣ i tallit tamaynut n telɣuɣa n umaḍal deg 2019.
Tanemmirt mi tqebleḍ ad d-temmeslayeḍ i yimeɣriyen n uɣmis-nneɣ azwaw. Awal n taggara i warrac i yettmennin ad d-uɣalen d « Maksim » ɣer sdat...
Tazwara maḍi, sbennet tadfi deg turart n ccatranj, zerɛet lebɣi i waddal-a igerrzen… D ayen i yesɛan azal.
Yesteqsa-t Mhenni Khalifi