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Yusef Tuwwazi, amedyaz amersiman
Ahat llan waṭas n yimedyazen i yettwassnen s wudmawen d leqdicat-nsen, imi ttruḥun ɣer tfaskiwin, neɣ ssufuɣen-d idlisen anda yeqqar yimeɣri iznan-nsen, yettwali diɣ aswir ideg wwḍen. Ilaq ad d-nini d akken llan ula d imedyazen-nniḍen i yessefrayen s telqayt d lewqam, maca ur d-sbeyynen ara isefra-nsen. Gar yineggura-a, ad d-nebder amedyaz amersiman (modeste) Mass Yusef Tuwwazi i yeddmen imru, ad yessefru seg wacḥal d akud tura. Ilemẓi-a n bu 31 n yiseggasen, i d-ilulen deg temnaḍt n Sidi Ɛic, yefren ad yaru s tsusmi, i yiman-is kan, ɣas isefra-ines ččuren d inumak, ccbaḥa, iḥulfan, ladɣa d tidet. Imi amedyaz Abgayti iḥemmel neɣ yesmenyif ad yessefru ɣef tilawt ur nessin, ur nqebbel tikerkas. War ma nettu asentel n tayri ideg yettgerriz Yusef tifyar s wawalen icebḥen i d-yekkan seg uḥulfu azedgan, ama yella deg wul neɣ d asugen i yesseftayen tugniwin s wawal. Amedyaz-a, yeɣleb aṭṭan-is s tektiwin-is swayes i d-yesnulfay yal tikkelt. Mi ara yeqqar yiwen isefra-s simmal ad yettaf iman-is yettwajbad ɣer tayeḍ n tegnit amzun yettidir-itt. Deg-sen ad iwali talɣa iseggmen d tmeɣrut yeddukklen, tikwal ula d tin yeɣɣentren i sseqdacen yimedyazen imeqqranen. Ɣas ma Yusef Tuwwazi werǧin yekki deg tfaskiwin, maca yenǧer abrid i uswir-is s leḥmala-s i usefru aqbayli d usekkil amɛemri. Ddeqs n yisefra i yura, i yeǧǧa ttwaḥerzen i wiss melmi. Yenna deg yiwen:
“Yeggul wul-iw ur yendih
Yeqqim yettnezzih
Yeṭṭef aqeccab-is yewhem
D ussan-aya ur yecrih
Ɣef wayen ur yekrih
Yettagad ad t-id-yeddem
Lqum-agi ur yettnebbih
Ur yesɛi ara ccbih
Melmi ak-id-yeḍsa, ad ak-yessendem.
Kaissa Khalifi